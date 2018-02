CHE NOIA, RICICCIA LA NAJA! - SALVINI VUOLA TORNARE ALLA LEVA OBBLIGATORIA: “VOGLIAMO REINTRODURRE UN SERVIZIO SU BASE REGIONALE PER SEI MESI. FAREBBE IL BENE DI TANTE RAGAZZE E RAGAZZI. E POI CON LA MINACCIA DEL TERRORISMO UN ESERCITO DI LEVA E’ MEGLIO PER LA DEMOCRAZIA…”

(ANSA) - "Sì, penso che di fronte a rigurgiti razzisti e alla minaccia del terrorismo un esercito di leva sia meglio per la democrazia". Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, a Milano a margine di un incontro organizzato dalle Associazioni nazionali Alpini, Bersaglieri e del Fante, per chiedere la reintroduzione di un periodo di servizio obbligatorio per i giovani. "Lo abbiamo messo in una proposta di legge che reintroduca il servizio di leva su base regionale per sei mesi. Farebbe il bene di tante ragazze e ragazzi".