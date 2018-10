CHE SCANDALO, I SOLDATI CHE SPARANO – VIDEO: LO SPOT SULL’ESERCITO PER IL 4 NOVEMBRE CENSURATO DA PALAZZO CHIGI PERCHÉ TROPPO COMBAT – 30 SECONDI, CON IN SOTTOFONDO LA POESIA DI UN VETERANO DEL VIETNAM, IN CUI SI VEDONO I SOLDATI FARE QUELLO CHE FANNO DAVVERO E NON DARE CARAMELLE AI BAMBINI – IL CONFRONTO CON LO SPOT UFFICIALE IN CUI NON SI VEDE NEPPURE UN’ARMA MA…

LO SPOT CENSURATO

LO SPOT UFFICIALE

Fausto Biloslavo per www.ilgiornale.it

lo spot del 4 novembre sui soldati censurato da palazzo chigi 9

Vergogna! Guardate questo video dedicato ai nostri soldati e ditemi se è così impresentabile da censurarlo perché le immagini sono troppo combat. Palazzo Chigi ha cestinato lo spot del 4 novembre, che avrebbe dovuto valorizzare le nostre Forze armate 100 anni dopo la vittoria nella grande guerra. Per la precisione l’assurda decisione è stata presa dal Dipartimento per l’informazione del sottosegretario Vito Crimi.

lo spot del 4 novembre sui soldati censurato da palazzo chigi 8

Alle anime belle e “pacifinte” forse sembra strano vedere che i militari sparano, combattono e versano il sangue proprio e altrui come il video di 30 secondi rende magistralmente seguendo le toccanti parole di Soldier, la famosa poesia di un veterano del Vietnam.

lo spot del 4 novembre sui soldati censurato da palazzo chigi 6

Al contrario, al ministro della Difesa Elisabetta Trenta, non era sfuggito che il video combat avrebbe rotto i ponti con gli stereotipi troppo buonisti e rappresentato un vero “cambiamento”. Per questo, dopo un primo, incomprensibile stop ha di nuovo chiesto a Palazzo Chigi di mandare in onda lo spot sulle tv nazionali. Sembrava fatta ed invece è stato ribadito il niet. Uno schiaffo non solo ai vivi che nelle stellette ci credono, ma pure ai morti, ai caduti dal Piave alle “guerre” di pace degli italiani in Somalia, Iraq, Afghanistan.

lo spot del 4 novembre sui soldati censurato da palazzo chigi 5

Dalla truppa ai generali questo spot piaceva a tutti perché una volta tanto non si spacciano i soldati per simpatici boy scout con la mimetica capaci solo di portare caramelle ai bambini. Il manifesto ufficiale del 4 novembre (guarda) è già un esempio di questo stucchevole buonismo con il militare che aiuta la vecchietta o salva un bimbo dal mare, ma guai a far spuntare un’arma da qualche parte.

lo spot del 4 novembre sui soldati censurato da palazzo chigi 4

In pratica i nostri soldati sembrano una specie di protezione civile rafforzata piuttosto che gli uomini delle Forze armate. In realtà è proprio l’addestramento combat e le operazioni in prima linea che permettono ai militari di intervenire a casa nostra per garantire sicurezza o nei disastri. Il manifesto del 4 novembre sarebbe stato bilanciato dal video combat così tutti erano contenti, ma ancora una volta non si è avuto coraggio a mostrare che per mantenere la pace bisogna saper fare la guerra.

lo spot del 4 novembre sui soldati censurato da palazzo chigi 1 lo spot del 4 novembre sui soldati censurato da palazzo chigi 10 lo spot del 4 novembre sui soldati censurato da palazzo chigi 11 lo spot del 4 novembre sui soldati censurato da palazzo chigi 2 lo spot del 4 novembre sui soldati censurato da palazzo chigi 7 lo spot del 4 novembre sui soldati censurato da palazzo chigi 3