PERCHÉ IN LIBIA NON C’È ANCORA UN AMBASCIATORE ITALIANO, CON GROSSO GODIMENTO DA PARTE DELLA FRANCIA? – A UN CERTO PUNTO SEMBRAVA CHE PERRONE, DEFENESTRATO PERCHE' SGRADITO AD HAFTAR, POTESSE TORNARE NEL PAESE DOPO LA CONFERENZA DI PALERMO, E INVECE NISBA – NON È CHE IL MINISTRO MOAVERO VUOLE TENERSI BUONI I FRANCESI PER AVERE UN RUOLO NELLA FUTURA COMMISSIONE EUROPEA?