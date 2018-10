CHE TEMPO CHE FOA – TUTTI GLI IMPLACABILI TWEET CONTRO IL PRESIDENTE RAI E LA SUA FRASE SULLE “CELEBRAZIONI” DEL RASTRELLAMENTO DEL GHETTO DI ROMA – “QUAND’È CHE VAI ALLA FESTA DELLE FOIBE?”, “IERI ERO CON FOA ALLA SUSHATA CELEBRATIVA DI HIROSHIMA”, “DOPO RAI YO YO È LA VOLTA DI RAI DIOT” – POI ARRIVA QUEL GENIO DI ANZALDI CHE SI METTE A FARE IL GRILLINO: “CHI PAGA?” (MA CHE, DAVERO?)

Marcello Foa‏ @MarcelloFoa

MARCELLO FOA ALLO YAD VASHEM

Sono a Tel Aviv da tre giorni, viaggio molto interessante. Domani parteciperò a Gerusalemme alle celebrazioni per il 65esimo anniversario del rastrellamento del ghetto di Roma, poi conferenza all’Istituto italiano di cultura.

Marcello Foa‏ @MarcelloFoa

Oggi a Gerusalemme visita allo Yad Vashem, ho ascoltato testimonianze straordinarie e toccanti. Un’esperienza intensa e personale. Ieri ero emozionato, oggi commosso. Peccato per alcune polemiche strumentali. In questo momento chiedo comprensione e rispetto.

Andrea Ciocci‏ @andrea_ciocci

In risposta a @MarcelloFoa

Ah sì? E come celebrate il 75esimo (non 65esimo) anniversario del rastrellamento? Fate il trenino? Brigitte Bardot, Bardot #Rastrellamento

IL TWEET DI FOA SULLE 'CELEBRAZIONI' DEL RASTRELLAMENTO DEL GHETTO DI ROMA

Michele Clemente‏ @Michele81490059

In risposta a @MarcelloFoa

Marce', "celebrazioni" non mi pare il più felice dei termini. Quand'è che vai alla Festa delle Foibe? E al Birkenau Memorial Party? Facci sapere, eh, così ci si organizza per tempo.

Francesco Platini‏ @FrncscPltn

In risposta a @MarcelloFoa

A parte che c'è ben poco da "celebrare", può ricordarci per favore questo episodio del 1953 (65 anni fa) di cui non troviamo traccia nei libri di storia?

Saverio Mazza‏ @SaverioMazza

In risposta a @MarcelloFoa

E come no...i famosi rastrellamenti del ‘53. Sei a capo dell’informazione pubblica, ti rendi conto? Ma ne hai dignità ?

Marcello Ketta‏ @MarcelloKetta

In risposta a @MarcelloFoa

dopo Rai yo Yo è la volta di Rai Diot

Simone Faré‏ @Cym0n_

In risposta a @MarcelloFoa

PALAZZO CHIGI RASTRELLAMENTO ROMA

Questo ha già fatto sapere quante ore al giorno lavora per essere riuscito a beccare due lapsus in un post solo?

Luigi #Antifascista‏ @comeDonQuixote

In risposta a @MarcelloFoa

65 anni... Mi sa che la Cultura sarà il pezzo forte della nuova Rai, eh!

Muriel Cossu‏ @MuCossu

In risposta a @MarcelloFoa

Sì vergogni!

1) i genocidi non si celebrano

2) le commemorazioni di un rastrellamento non sono una gita scolastica "molto interessante"

foa

3) la seconda guerra mondiale avvenne tra 1939 e 1945. Veda Lei per la Storia e l'aritmetica.

4) gita molto interessante quando terminerà la quinta elementare, promesso!

Mario Bianchi #noalgovernofascista‏ @mariobianchi18

In risposta a @MarcelloFoa

2 strafalcioni in 5 righe. Ecco il nuovo presidente della principale azienda culturale italiana.

Nerina‏ @nmirotti

In risposta a @MarcelloFoa

65esimo? Ha fatto i conti con Toninelli, x caso? Per il Presidente Rai non è male, come esordio, complimenti!

Fabio Bazzucchi‏ @BazzucchiFabio

LORENZETTO CHIEDE A FOA SE E' EBREO

In risposta a @MarcelloFoa

Dai ragà si è sbagliato, capiamolo su, questo lavora 18 ore a settimana. La moglie è preoccupata.

Gigi Cabras ?‏ @gigitudine

In risposta a @MarcelloFoa

75esimo. 1943, non 1953. Potrebbe, visto che è passato un giorno, cancellare questo tweet sbagliato e riscriverlo correttamente? Su queste cose sarebbe meglio non considerare irrilevanti le sviste.

ANZALDI CONTRO FOA

Michele Anzaldi‏ @Michele_Anzaldi

Chi paga la vergognosa gaffe del presidente Rai Foa che scambia il ricordo del rastrellamento nel ghetto di Roma per una "celebrazione" e sbaglia pure la data? A spese di chi è andato per 5-6 giorni in Israele, per una conferenza? Paga mamma Rai? C'erano persone di staff? Quante?

michele anzaldi

Christian Rocca‏ @christianrocca

Ci sono alcune costanti nella comunicazione della nuova classe dirigente italiana: Di Maio non ha mai detto una cosa vera; Toninelli non ha mai detto una cosa sensata; Foa non ha mai scritto un tweet senza commettere una gaffe.

Lia Quartapelle ?? ??‏ @LiaQuartapelle

Foa è un giornalista che è stato scelto per competenza e esperienza (così dicono). Se non sa la differenza tra le parole ricorrenza e celebrazioni e fa gaffes non è adatto al ruolo che occupa

Marcello Foa by Ellekappa

Andrea Barocci‏ @AndreaBarocci

Parla di "celebrazioni" invece che di commemorazioni Parla di 65° anniversario quando è il 75° Questi non sono sviste e refusi Queste sono offese alla memoria di una comunità,alla città di Roma e a chi crede che dalla storia si debba sempre imparare. Senza errori madornali. #Foa

Matteo B‏ @bermat

ieri sera ero con Foa alla sushiata celebrativa della bomba su Hiroshima.

David Allegranti‏Account verificato @davidallegranti

MARCELLO FOA

Per Foa sono 65 anni dal rastrellamento del ghetto, per la presidenza del Consiglio sono 80. Come Mike Bongiorno: la uno, la due o la tre (è la tre, gli anni sono 75)