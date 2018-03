http://www.romatoday.it/

Movimento Cinque Stelle in linea con il risultato nazionale. Centrodestra prima coalizione, con Forza Italia tallonata da vicinissimo dalla Lega. Pd sopra il 20%, a guidare una coalizione dove +Europa conquista due parlamentari all'Uninominale, Emma Bonino al Senato e Riccardo Magi alla Camera. È la prima fotografia del voto romano emerso dalle urne di domenica 4 marzo, dove i collegi uninominali, 11 alla Camera e 5 al Senato, sono ormai quasi tutti assegnati. Due sole le eccezioni, i collegi Senato di Portuense e Collatino dove è sfida all'ultimo voto tra i candidati di centrodestra e quelli del Movimento Cinque Stelle.

Nessun effetto Raggi

Nessun effetto Raggi, né in negativo né in positivo. Il Movimento Cinque Stelle tiene a livello generale, ma conquista solo 4 degli 11 collegi uninominali alla Camera. Sconfitte al Trionfale e a Montesacro, feudi di centrosinistra anche alle amministrative 2016. Paolo Gentiloni e Marianna Madia sbaragliano la concorrenza, come da pronostico. Sorpresa invece a Castel Giubileo, collegio ritagliato sui municipi 3, 15 e parte del 4, tutti ad appannaggio grillino nel 2016. A trionfare la forzista Anna Grazia Calabria. Al Collatino sconfitta Renata Polverini. Vince il grillino De Toma.

Matteo Orfini asfaltato

Ottimo risultato a Torre Angela per il ministro in pectore Lorenzo Fioramonti che prende il 36%. Battuta Barbara Mannucci, leghista. Schiantato Matteo Orfini, terzo poco sopra il 20%, nel territorio dove più di ogni altro da commissario del Partito democratico ha esercitato il suo ruolo, epurando nella scorsa consiliatura comunale, l'intero municipio a guida Scipioni.

Al Tuscolano così come a Pomezia trionfano i candidati pentastellati. Ardeatino turborenziano grazie al successo di Patrizia Prestipino che batte Davide Bordoni, centrodestra. Ostia e Fiumicino premiano i Cinque Stelle e in particolare Emilio Carelli, giornalista ed ex direttore di Skytg24. Male va invece al suo collega Dino Giarrusso, solo terzo al Gianicolense, dietro Riccardo Magi ed Olimpia Tarzia. Trionfo grillino a Primavalle.

Senato, ancora un collegio al fotofinish

I cinque collegi del Senato non sono ancora tutti assegnati. Uno è ancora in bilico. Gli altri quattro vanno due al Movimento Cinque Stelle e due alla coalizione del centrodestra. È Emma Bonino a trionfare su Federico Iadicicco nel cuore di Roma. Al Collatino Lavinia Mennuni, Fratelli d'Italia è avanti di poco meno di 100 voti sul candidato grillino Sileri. Mancano, mentre scriviamo, un'ottantina di sezioni. Al Tuscolano vince bene Paola Taverna. Vittoria anche per Giulia Lupo a Fiumicino. Al Portuense vince Paola Binetti, del centrodestra.

