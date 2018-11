5 nov 2018 15:30

CHI VINCERÀ LE ELEZIONI DI MIDTERM? - L’ULTIMO SONDAGGIO CNN DÀ I DEMOCRATICI ANCORA IN VANTAGGIO PER IL RINNOVO DEL CONGRESSO USA: 55% CONTRO IL 42 DEI REPUBBLICANI, E PER 7 AMERICANI SU 10 QUELLO DI DOMANI SARÀ UN VOTO SU TRUMP - OBAMA FA IL BULLO: “IL BOOM DELL’ECONOMIA È MERITO MIO”, MENTRE L’INTELLIGENCE USA SI PREPARA A UN MEGA CYBER ATTACCO IN CASO DI INTERFERENZE RUSSE – VIDEO