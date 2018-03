di maio casalino

Delle avvincenti biografie rintracciabili sul Web di Rocco Casalino, nuovo e temutissimo Capo Supremo della comunicazione grillina, risaltano alcuni scampoli di vita faticosa e non certo agiata.

Nato in Germania da famiglia di origini pugliesi, padre operaio (sul profilo wikipedia, si presume setacciato e autorizzato, se non dal diretto interessato, almeno dalla Casaleggio Associati, viene definito addirittura «autoritario e alcolista»), con il giovane Rocco che assiste a scene di vita familiare non edificanti che lo costringeranno a seguire un percorso «psicoterapico».

Casalino risulta «laureato in ingegneria elettronica con specializzazione in ingegneria gestionale». E quindi, prima di spiccare il coerente balzo con la partecipazione al Grande fratello e ai talk tv più accreditati con Platinette e Solange, c' è scritto che «ha conseguito un master' s degree in economia negli Usa». Non accontentandosi, il Fatto online ieri è andato a pescare anche il profilo Linkedin di colui che, proprio in questi giorni, vaglia i curriculum degli aspiranti addetti alla comunicazione M5S.

Filtro «severo e insuperabile», a detta degli stessi deputati e senatori grillini che a volte si sentivano controllati persino nelle loro faccende private. A insospettire Il Foglio sul reale conseguimento di questo Master in Business Administration (Mba) alla Shenandoah University, nel corso del 2000, una nutrita serie di circostanze. Anzitutto la natura del Master, assai costoso e non facilmente accessibile a uno studente privo di esperienze lavorative com' era Casalino nel 2000.

Anno, peraltro, fatidico, visto che è pure quello della laurea nonché dell' approdo al Grande Fratello (100 giorni di «reclusione» in appartamento). Il Master americano, invece, dura fino a 3 anni e mai meno di un anno. Spinti da implacabile curiosità, i cronisti del Foglio sono arrivati così a contattare il Registrar' s office della succitata Università. Risposta: «Non abbiamo traccia di uno studente con quel nome e quel cognome che abbia frequentato la nostra Università e che abbia conseguito un diploma Mba».

Non restava che chiamare Casalino. Soprendentemente, Rocco è caduto dalle nuvole: «Confermo di non avere quel master, il profilo Linkedin non l' ho mai avuto, qualcuno avrà creato quel profilo, ora lo segnalo come fake». Peccato che il Foglio avesse ripescato pure il curriculum presentato da Casalino alle primarie per le regionali 2012 in Lombardia. Anche qui è citato il master negli Usa. Seconda caduta dal pero. «È strano, devo chiedere alla Casaleggio questa cosa qua... Ma non c' è una manina magica che è intervenuta dopo? Sicura che non è collegata a te?», ha detto al cronista che lo intervistava.

P.S. per la serenità del Casalino. Possiamo personalmente testimoniare di aver consultato il tuo curriculum wikipedia la settimana scorsa e anche ieri: la storia del master c' era e c' è ancora. Se esiste complotto, complottano da tempo. Occhio.

