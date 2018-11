I PIANI DI RENZI PER IL CONGRESSO - MATTEUCCIO, TRAMITE ORFINI, SPINGE PER FAR SCENDERE IN CAMPO ANCHE L'EX SEGRETARIO PRO TEMPORE DEL PD MAURIZIO MARTINA (I DUE SI SAREBBERO FUGACEMENTE INCONTRATI NEI GIORNI SCORSI) - MARTINA DOVRÀ ARRIVARE TERZO PER RUBARE VOTI A ZINGARETTI E NON FAR STRAVINCERE MINNITI (CHE COSÌ SARÀ CONDIZIONABILE DA RENZI)