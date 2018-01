14 gen 2018 14:46

CI MANCAVA LA BOMBA DEL SESSO PER TRUMP! CHI E’, CHI NON E’, CHI SI CREDE DI ESSERE STEPHANIE CLIFFORD, LA PORNOSTAR CHE HA INGUAIATO IL PRESIDENTE USA – APPARE ANCHE IL NOME DELLA BANCA IN CUI L’AVVOCATO DELLA DIVA DELL’HARD AVREBBE RICEVUTO 130MILA DOLLARI IN FAVORE DELLA SUA CLIENTE...