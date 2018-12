CI MANCAVA SOLO IL ‘NAVIGATOR’” – IL MINISTRO HA SPIEGATO A VESPA COME FUNZIONERANNO I CENTRI PER L’IMPIEGO DOPO L’INTRODUZIONE DEL REDDITO DI CITTADINANZA, INTRODUCENDO UNA FIGURA CHE SEMBRA FATTA APPOSTA PER ESSERE UN MEME: IL “NAVIGATOR SI PRENDERÀ IN CARICO LA PERSONA IN CERCA DI LAVORO E LO ORIENTERÀ” – E SUI SOCIAL LO SFOTTONO - VIDEO

Luigi Di Maio spiega nel salotto di Bruno Vespa come intende riorganizzare i centri per l'impiego che saranno fondamentali per chi percepirà il reddito di cittadinanza. Il vicepremier si sofferma sulla figura del "navigator", colui che «prenderà in carico» il disoccupato, lo formerà e lo reinserirà nel mondo del lavoro. Di Maio, ospite di Porta a Porta, poi assicura: «Saranno 5 milioni le persone che beneficeranno del reddito di cittadinanza». Ma su Twitter la figura del navigator evocata da Di Maio suscita una pioggia commenti ironici: «Più navigator per tutti, da Vespa oggi le comiche» scrive Ivana, «E tu ce l’hai il navigator?» ridacchia Morena. C’è chi cerca il navigator con la bussola, chi pensa sia un marziano, chi vuole candidarsi per il ruolo di navigator.

«I centri per l’impiego non saranno come li immaginiamo oggi, avranno la figura del «Navigator». La conferma del nuovo ruolo da affiancare a chi cerca lavoro arriva direttamente da Luigi di Maio, a Porta e Porta su Rai 1. Il ministro ha spiegato che «si prenderà in carico» la persona in cerca di lavoro, «lo formerà e lo orienterà in modo che l’azienda lo possa assumere senza doverlo formare». Le parole di Di Maio, soprattutto il nome di «Navigator» hanno scatenato però l’ironia sui social network.

Se già il tema del Reddito di Cittadinanza era tra i più dibattuti in Rete, ora con la nuova figura dei centri impiego si ha un argomento in più da commentare e per ironizzare. Su Twitter impazzano i meme: ecco alcuni fra i più divertenti

