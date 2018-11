COLPI BASSETTI – IL PRESIDENTE DELLA CEI RANDELLA IL GOVERNO SU MANOVRA, MIGRANTI E LINGUAGGIO. “SE L’ITALIA RINNEGA LA SUA STORIA, NON C’È UN’ITALIA DI RISERVA. SE SI SBAGLIANO I CONTI NON C’È UNA BANCA DI RISERVA” – “AL POSTO DELLA MODERAZIONE SI FA STRADA LA POLARIZZAZIONE. LINGUAGGIO IMBARBARITO E ARROGANTE. I MIGRANTI SONO CAPRI ESPIATORI” – LA STILETTATA ALL’UE

1 – Cei, se si sbagliano conti non c'è banca che ci salva

Gualtiero Bassetti

(ANSA) - ROMA, 12 NOV - "Stiamo attenti: se l'Italia rinnega la sua storia e soprattutto i suoi valori civili e democratici, non c'è un'Italia di riserva. Se si sbagliano i conti non c'è una banca di riserva che ci salverà: i danni contribuiscono a far defluire i nostri capitali verso altri Paesi e colpiscono ancora una volta e soprattutto le famiglie, i piccoli risparmiatori e chi fa impresa". Lo ha detto il Presidente della Cei, card. Gualtiero Bassetti, aprendo l'assemblea dei vescovi. (ANSA).

2 – Cei, Paese sospeso, aumenta rancore sociale

(ANSA) - "In un Paese sospeso come il nostro, caratterizzato dalla mancanza di investimenti e di politiche di ampio respiro, gli effetti della crisi economica continuano a farsi sentire in maniera pesante, aumentando l'incertezza e la precarietà, l'infelicità e il rancore sociale".

matteo salvini luigi di maio

Lo ha detto il Presidente Cei, card. Gualtiero Bassetti, aprendo l'assemblea dei vescovi. "Al posto della moderazione si fa strada la polarizzazione, l'idea che si è arrivati a un punto in cui tutti debbano schierarsi per l'uno o per l'altro, comunque contro qualcuno", ha aggiunto.

3 – Cei, linguaggio arrogante, migranti come capri espiatori

(ANSA) - In Italia imperversa "un linguaggio imbarbarito e arrogante, che non tiene conto delle conseguenze che le parole possono avere. Stiamo attenti a non soffiare sul fuoco delle divisioni e delle paure collettive, che trovano nel migrante il capro espiatorio e nella chiusura un'improbabile quanto ingiusta scorciatoia".

Papa Bassetti

Lo ha detto il Presidente Cei, card. Gualtiero Bassetti, aprendo l'assemblea dei vescovi. "La risposta a quanto stiamo vivendo passa dalla promozione della dignità di ogni persona, dal rispetto delle leggi esistenti, da un indispensabile recupero degli spazi della solidarietà", ha aggiunto.

4 – Cei, rischio ritorno nazionalismi, motore dei conflitti

(ANSA) - "Se l'Unione Europea ha a cuore soltanto la stabilità finanziaria, disinteressandosi di quella sociale e delle motivazioni che soggiacciono ai vincoli europei; se perde il gusto della cittadinanza comune e del metodo politico della cooperazione, non c'è poi un'Europa di riserva e rischiamo di ritornare a tempi in cui i nazionalismi erano il motore dei conflitti e del colonialismo.

SALVINI DI MAIO

Questo nonostante le opportune celebrazioni di questi giorni per il centenario della fine della Grande Guerra!". Lo ha detto il Presidente Cei, card. Gualtiero Bassetti aprendo l'assemblea generale dei vescovi.

CARTA IGIENICA SALVINI DI MAIO Gualtiero Bassetti1