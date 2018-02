COME SI RISOLVE IL PROBLEMA DELLE ARMI IN AMERICA? CON PIÙ ARMI! - TRUMP VUOLE DARE UNA PISTOLA AI PROFESSORI PER SCONGIURARE LE STRAGI NELLE SCUOLE: “POTREBBERO AVERNE UNA NASCOSTA ED ESSERE ADDESTRATI PER USARLA. MAGARI NON TUTTI, IL 20-30% DI LORO” - LA MADRE DI UNA DELLE VITTIME DEL MASSACRO DI SANDY HOOK (2012) LO FULMINA: “ABBIAMO BISOGNO DI PREVENZIONE”

Giuseppe Sarcina per il “Corriere della Sera”

STRAGE PARKLAND FLORIDA

Il dolore, la rabbia di studenti, insegnanti e genitori dentro la Casa Bianca, otto giorni dopo la strage di San Valentino nel liceo di Parkland. E la prima risposta di Donald Trump lascia interdetti: «Un'idea potrebbe essere quella di armare i professori,come deterrente. Potrebbero avere un' arma nascosta ed essere addestrati per usarla. Magari non tutti, il 20-30% di loro». Una donna, madre di una delle vittime del massacro di Sandy Hook (2012) alza la mano: «Mi scusi signor presidente, non mi sembra un' ipotesi utile. Quello di cui abbiamo bisogno è la prevenzione».

STRAGE PARKLAND FLORIDA KILLER

Trump ha ricevuto delegazioni di sopravvissuti nelle sparatorie in Florida, Colombine (1999) e, appunto Sandy Hook. Nel Paese il movimento «NoMoreGuns» sta crescendo in modo tumultuoso. I ragazzi di Parkland sono andati a manifestare davanti al Parlamento della Florida, a Tallahassee. Le star di Hollywood staccano assegni per organizzare la «Marcia per le nostre vite», programmata nella capitale il 24 marzo.

STRAGE PARKLAND FLORIDA 1

George Clooney e la moglie Amal hanno donato 500 mila dollari. La stessa cifra versata dalla star tv Oprah Winfrey, dal regista Steven Spielberg e dal produttore Jeffrey Katzenberg. Trump ha dato disposizioni per mettere al bando il «bump stock», il moltiplicatore di colpi usato nel massacro di Las Vegas. Altri possibili interventi: più controlli sugli acquirenti di armi; aumento del limite d' età, da 18 a 21 anni per comprare un fucile d'assalto.

DONALD TRUMP CON IL FUCILE

Uno degli special assistant dell' Ufficio legislativo accetta di fare il punto con il Corriere : «Stiamo incontrando difficoltà un po' su tutti i fronti. Non è semplice intervenire sulle persone con disturbi mentali: come facciamo a tracciare il confine tra le diverse patologie? E poi abbiamo il problema di non limitare il Secondo emendamento della Costituzione (il diritto di possedere armi, ndr). Penso che cominceremo con misure per rafforzare la sicurezza nelle scuole». Parole pronunciate prima che arrivasse la proposta di Trump sui pistoleri in classe.