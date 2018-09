COMUNICATO N. 1 DELLA BRIGATA RAIMO: “PRESTO ARRIVERÀ LA VENDETTA E SARÀ SPIETATA” – IL POST FACEBOOK DELLO SCRITTORE CHE SEMBRA USCITO DAGLI ANNI DI PIOMBO: “CONOSCO PER NOME E COGNOME ALMENO DUEMILA PERSONE CLAMOROSAMENTE PIÙ PREPARATE DI FOA” – POI L'EDITORIALISTA DI "INTERNAZIONALE" ACCUSA I SOVRANISTI DI ESSERE PERFINO BRUTTI: “QUESTO È IL POTERE OGGI: ARROGANTE CON TRATTI FASCISTOIDI, BECERO, MASCHILISTA, ARROCCATO, VETUSTO, ANTIESTETICO E…”

christian raimo

Marcello Foa è il nuovo presidente della Rai. Conosco per nome e cognome almeno mille, duemila persone clamorosamente più preparate, più qualificate di lui. Ragazzi di trent'anni, di venticinque, precari storici della Rai, freelance postuniversitari di ogni sesso età nazionalità credo politico.

Ma questo è il potere oggi: incompetente fino alla caricatura di se stesso, arrogante con tratti fascistoidi, becero, maschilista, arroccato, vetusto, antiestetico, ridicolo, retrogrado, vile, residuale.

Oggi non c'è opposizione capace di arginarlo. Ma presto, sono convinto, arriverà non l'opposizione, non la critica, non il contrasto, non il conflitto. Presto arriverà la vendetta e sarà spietata.

