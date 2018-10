CONFESSIONI DI UN “BORGHESE” – VIDEO: VITTORIO FELTRI RACCONTA A “L’ARIA CHE TIRA” ALCUNI ANEDDOTI CONTENUTI NEL SUO LIBRO: “ASSUNSI UN RAGAZZO CHE CREDEVO BRAVISSIMO, E IN EFFETTI LO ERA. SI CHIAMAVA GIORGIO GORI. DOPO QUALCHE MESE LO LICENZIAI PERCHÉ SENTIVA SOLO LA CAMPANA DI SINISTRA – QUALCHE ANNO DOPO MI TELEFONÒ BERLUSCONI E…”

Il direttore di Libero, Vittorio Feltri, durante la trasmissione L’Aria che Tira (La7), racconta alcuni aneddoti contenuti nel suo ultimo libro, “Il borghese”. Tra i tanti, svela di aver lavorato da giovane in un piano-bar di Lecco: “Tra le tante stupidaggini, ho fatto anche quello.

Andavo ogni domenica da Bergamo a Lecco, facevo 30 km e guadagnavo 50mila lire per 3 ore di strimpellamenti vari. Mi accorsi che, mentre suonavo, la gente continuava a bere, a distrarsi e se ne fotteva altamente del pianista”.

Il giornalista narra un altro episodio, risalente ai tempi in cui dirigeva il quotidiano Bergamo-Oggi: “Ricordo che assunsi un ragazzo che credevo fosse bravissimo, e in effetti lo era. Si chiamava Giorgio Gori. Dopo qualche mese lo licenziai, perché in un giornale di provincia per non perdere lettori bisogna sentire le due campane, quella di sinistra e quella di destra.

Invece Gori sentiva solo quella di sinistra. Io naturalmente lo pregai di cambiare rotta e invece lui continuò a fare questa cosa, finché non dovetti licenziarlo“. E aggiunge: “Qualche anno dopo mi telefonò Berlusconi e mi disse: ‘Caro Feltri, io la invidio, perché lei è riuscito a licenziare Gori e io non ci sono mai riuscito‘. Però devo dire che Gori è un bravissimo sindaco che ha reso Bergamo un giardino”

