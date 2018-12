COSA LASCIA IN EREDITA' ANGELONA? UNA BOMBA POPULISTA – IL ''NEW YORK TIMES'' METTE UNA PIETRA TOMBALE SULLA MERKEL: L'AUSTERITÀ IMPOSTA ALL'EUROPA DEL SUD E L'ANNUNCIO URBI ET ORBI DELL'ACCOGLIENZA UN MILIONE DI MIGRANTI NEL 2015 HANNO DATO IL VIA ALLE FORZE CHE ORA VOGLIONO FARE A PEZZI L'UNIONE – IL PREZZO PAGATO PER FAR TORNARE LA GERMANIA LEADER? RISVEGLIARE I VECCHI DEMONI DEL NAZIONALISMO…

Dago-estratti dall'articolo di Katrin Bennhold per "The New York Times"

Due settimane dopo aver annunciato l’intenzione di lasciare la presidenza della Cdu, la cancelliera tedesca Angela Merkel si trovava in una vecchia fabbrica di locomotive nella città orientale di Chemnitz, quest'anno teatro di proteste di estrema destra.

Fuori, 2.500 manifestanti gridavano: "Merkel vattene!". Dentro, 120 persone - più educate ma appena meno ostili - erano venute a sfidare la cancelliera sulla sua eredità, che in quel pomeriggio di novembre era per lo più ridotta a una cosa: la sua decisione del 2015 di accogliere più di un milione di migranti in Germania.

«Ha detto che ce l’avremmo fatta - ha detto un uomo, citando il famoso mantra della Merkel - Ma non stiamo gestendo la situazione». Mentre la Cdu si riunisce per scegliere il suo successore alla leadership del partito - e il probabile futuro cancelliere della Germania - i valori che lei ha incarnato per 13 anni al potere sono in pericolo.

Alcuni ora si chiedono se la sua politica, in particolare sull’immigrazione e sull'austerità economica, abbia contribuito a piantare i semi delle forze che ora stanno distruggendo l'Europa. La Merkel è stata sia cancelliera della Germania che leader dell'Europa. Ha guidato il suo Paese e il continente attraverso diverse crisi, mentre aiutava la Germania a diventare la prima potenza europea per la prima volta dopo due guerre mondiali.

Nessuno ha plasmato l'Europa di oggi più figlia di questo pastore luterano che oggi viene celebrata come la guardiana dell'ordine liberale dell'Occidente. La Merkel ha permesso ai tedeschi di recuperare l'orgoglio nazionale, ma anche di far tornare in vita i vecchi demoni del nazionalismo. L'Unione europea, per la quale ha combattuto così duramente, è assalita dai leader populisti. Queste contraddizioni sono il fondamento del lascito della Merkel. Come cancelliere tedesco, la signora Merkel ha supervisionato un decennio d'oro per la più grande economia europea, che è cresciuta di oltre un quinto, spingendo la disoccupazione ai livelli più bassi dall'inizio degli anni '80.

Mentre gli Stati Uniti erano distratti da molteplici guerre, la Gran Bretagna si giocava il suo futuro con un referendum per lasciare l'Unione europea e la Francia non riusciva a riformarsi, la Germania della Merkel era un rifugio per la stabilità.

Ma la sua decisione di accogliere più di un milione di richiedenti asilo ha destabilizzato quell'accogliente ‘status quo’. Fuori dalla Germania, l'austerità che lei e il suo vecchio ministro delle finanze Wolfgang Schäuble hanno imposto a Paesi debitori come l'Italia, la Spagna, il Portogallo e, in particolare, la Grecia si è trasformata nel risentimento di oggi. Alcuni, come l'ex ministro delle finanze greco Yanis Varoufakis, paragonano la politica di austerità della Merkel al trattato di Versailles, che impose misure economiche punitive alla Germania dopo la prima guerra mondiale, umiliò il Paese e alimentò le fiamme del populismo. «Questo è ciò che sta alimentando le bestie politiche» ha detto Varoufakis.

Molti dei suoi predecessori del dopoguerra avevano lasciato eredità stabili. Konrad Adenauer aveva ancorato la Germania in Occidente. La politica di Willy Brandt ridusse la tensione tra i due Stati tedeschi separati dalla cortina di ferro. Helmut Kohl, suo ex mentore, divenne sinonimo di unità tedesca. Gerhard Schröder aprì la strada al successo economico della Germania. L'eredità della signora Merkel è più fragile.

Ha dato al potere un volto femminile, e alcuni dicono che abbia ammorbidito la politica, rendendo più facile per il suo Paese riprendere il dominio storico in Europa. Ma ha anche fallito nell'instillare nella sua gente un senso di responsabilità e solidarietà per gli altri Paesi europei. Il suo stile di governo modesto e moderato, l'ideologia assente e la vanità, sono l'esatto opposto di quello che gli uomini forti che stanno sfidando il mondo stanno facendo. La sua Germania - quell' "egemone vulnerabile", come lo definisce l'intellettuale Herfried Münkler, diviene dunque un faro del liberalismo.

Ma come il suo amico e alleato Barack Obama, la signora Merkel sarà giudicata in base a ciò che verrà dopo. «Angela Merkel personifica la migliore Germania che abbiamo mai conosciuto - ha dichiarato Timothy Garton Ash, professore di studi europei all'Università di Oxford - Ha gestito l'ascesa della Germania per diventare ancora una volta la potenza leader dell'Europa. Ma non è riuscita a preparare sufficientemente i tedeschi per ciò che questo significa».

Una fiaba tedesca

In un soleggiato pomeriggio del giugno 2006 la Merkel era in piedi alla finestra della cancelleria di Berlino e salutava la folla dei tifosi di calcio che si stava dirigendo verso un gigantesco maxi schermo all'aperto. Il team tedesco arrivò terzo ai Mondiali di quell'anno. Ma il torneo entrò presto nella memoria popolare come "la fiaba dell'estate" - la rinascita di un patriottismo liberale tedesco in un Paese in cui l'orgoglio nazionale era stato per lungo tempo un tabù.

«Quel nascente orgoglio nazionale, che era stato tenuto nascosto per così tanto tempo, ha avuto il permesso di uscire allo scoperto perché in cima c'era qualcuno che era incredibilmente sensibile a quell’aspetto» ha detto Evelyn Roll, uno dei biografi della signora Merkel. O, come ha detto Ines Pohl, caporedattore dell'emittente pubblica Deutsche Welle: «Angela Merkel ha permesso ai tedeschi di essere di nuovo orgogliosi».

La Merkel non è mai stata una che abbia appassionato la gente per i suoi discorsi. («Abbiamo avuto questo tipo di discorsi 70 anni fa - ha detto la signora Roll - La sua mancanza di talento e interesse verso i discorsi era una buona cosa»). Non si è mai vantata del fatto che la Germania abbia ottenuto ciò che voleva dopo gli incontri al vertice (sebbene, il più delle volte, succedesse proprio questo). Ma con il boom delle esportazioni e della domanda interna, la Germania ha prosperato, così come la popolarità della Merkel.

Alcuni dicono che il suo status di doppio estraneo - una donna che era cresciuta a Est ed era riuscita in un mondo di politici occidentali, per lo più uomini - alla fine ha cambiato la Germania.

Gregor Gysi, oppositore politico del partito di sinistra, ha detto che passare metà della sua vita sotto il comunismo le ha dato una sete viscerale di libertà, ma l’ha resa anche più socialmente attenta di altri conservatori occidentali. Nel decennio che è seguito, ha spinto la nazione e il suo partito conservatore a sinistra: i nuovi genitori hanno avuto nuovi benefit, l'energia nucleare è stata abbandonata e il matrimonio tra persone dello stesso sesso è diventato legale.

«Merkel conosce una diversa forma di uguaglianza sociale - ha detto Gysi - Questo le ha permesso di abbracciare idee dei socialdemocratici». In effetti, ora, nella terza cosiddetta grande coalizione con i socialdemocratici, l'abitudine della signora Merkel a ispirarsi (e a credere) alle loro idee ha lasciato sul partito un'ombra. Tuttavia ha anche mostrato il fianco a destra, lasciando spazio alla nascita di Alternative für Deutschland, che ha fatto della politica anti-migranti il suo grimaldello.

Nove anni dopo la Coppa del Mondo del 2006, la fiaba estiva tedesca ha avuto un seguito di breve durata. Nell'estate del 2015, mentre centinaia di migliaia di migranti stavano spingendo in Europa, e funzionari ungheresi e austriaci chiedevano il suo aiuto, la Merkel ha obbedito. E così i tedeschi si sono ritrovati a battere le mani ai treni dei migranti.

Nell'estate del 2015, con centinaia di migliaia di migranti che hanno fatto irruzione in Europa, la Merkel ha promesso al popolo tedesco: «Possiamo farcela».

«L'immagine della cancelliera dell’austerità l'aveva turbata» disse al suo biografo Stefan Kornelius. In piena crisi dei migranti, mostrò ai Paesi vicini una Germania più generosa. È stato un momento di redenzione per la sua nazione.

Il presidente francese François Mitterrand e la sua controparte britannica Margaret Thatcher si erano entrambi preoccupati di una rinascita dei "cattivi tedeschi". La più grande conquista della Merkel, ha detto la signora Roll, è stato dimostrare che era "venuta per rappresentare i bravi tedeschi".

La sua decisione del 2015 ha conquistato grande ammirazione, ma non passò molto tempo prima che le crepe iniziassero a comparire in casa. Alternative für Deutschland, fondata nel 2013 come partito euroscettico al culmine della crisi dell'euro, ha avuto la sua seconda spinta proprio nel 2015 con l'arrivo dei migranti. Tre anni dopo, il partito è il terzo più grande del parlamento federale e siede anche in tutti i parlamenti regionali.

«Il populismo tedesco forse non è suo figlio - ha detto Henrik Enderlein, decano della Hertie School of Governance di Berlino - Ma è un figlio dell'era Merkel».

Una Germania europea o un'Europa tedesca?

La decisione della Merkel sull’immigrazione è stato il momento più decisivo per il suo cancellierato. Ha ammorbidito la sua immagine. Ma sui suoi vicini, immersi nella crisi, non ha proprio avuto l'effetto curativo che sperava. Per alcuni fu solo un altro modo per dettare al resto dell’Europa una linea, in particolare in un sud che doveva sopportare il peso della duplice crisi economica e migratoria nel continente.

Nel 2012, la prima voltacon la crisi della Grecia, le caricature della Merkel hanno iniziato a circolare nel Paese: la Merkel con i baffi di Hitler. La Merkel come una burattinaia, il suo stivale di cuoio sull'Europa meridionale. La Merkel come una marionetta del signor Schäuble, la mente della dottrina dell'austerità.

Ancor prima che la crisi migratoria arrivasse, la crisi del debito costituì un test cruciale, facendo emergere la figura della Merkel come colei che portava avanti solo gli interessi tedeschi; che manipolava le istituzioni dell'Unione europea in favore della Germania; che trasformava i Paesi del sud in mercati di esportazione; che stringeva la morsa delle banche tedesche.

La sua era una Germania europea, che vedeva gli interessi europei come propri? O una Germania che alla fine voleva un'Europa tedesca?

Molti economisti, e persino Obama, le hanno chiesto politiche più malleabili, ma la Merkel ha tenuto duro. Il dibattito si è infervorato: da un lato c’era chi credeva che una maggiore flessibilità avrebbe ripristinato la crescita più velocemente, dall’altro c’erano la Merkel e i suoi sostenitori che pensavano che una morigeratezza fiscale avrebbe salvaguardato l’euro.

La vera occasione mancata, dicono gli osservatori, è stata quella di utilizzare la crisi per spingere sullo sviluppo delle istituzioni dell'Unione europea, che rimangono impreparate per il prossimo crollo finanziario. «Se mai c'è stato un tempo per dare una spinta audace per completare il percorso di costruzione delle istituzioni della zona euro era quello» ha detto Joschka Fischer, ex ministro degli Esteri tedesco.

«Un Adenauer o un Kohl l'avrebbero fatto - ha detto Fischer - Ma Merkel, che era cresciuta dietro la cortina di ferro e senza la mentalità pro-europea occidentale non era pronta. La sua coscienza europea non era ancora completamente formata».

«L'assenza di visione in quel momento è stata la sua più grande mancanza» ha affermato Garton Ash. Ma se l'educazione della signora Merkel ha significato che la sua coscienza europea abbia preso più tempo per formarsi, forse l'ha resa più audace su altri fronti, come quello di resistere alla Russia e a Trump, così come decidere di non chiudere i confini della Germania ai migranti.

L'era post Merkel

Un primo verdetto sull'eredità della signora Merkel sarà pronunciato venerdì, quando il partito deciderà il suo successore ad Amburgo. Un voto per Annegret Kramp-Karrenbauer, segretario generale del partito, noto come A.K.K., sarebbe l'approvazione del lavoro della Merkel, un segnale forte per le donne in un momento in cui i politici forti stanno guadagnando slancio in Europa e anche fuori.

«Se A.K.K. dovesse succedere alla Merkel, sarebbe il suo capolavoro - un'altra donna, sicura di sé, senza pretese, che continua il suo corso liberale» ha detto Knaus. Un voto per Friedrich Merz, un ex rivale della Merkel, milionario con un senso viscerale di fiducia in se stesso, suggerirebbe che anche in Germania il desiderio di una leadership più carismatica e maschile ha vinto la partita. Il signor Merz una volta votò contro la criminalizzazione dello stupro in matrimonio.

Anche in Germania la politica è diventata molto più aggressiva. «Il sessismo è entrato alla camera con Alternative für Deutschland - ha detto la signora Roth, vicepresidente del Parlamento - La Merkel è stata bersaglio di innumerevoli attacchi di genere e sessisti. Il modo in cui è stata attaccata personalmente come donna è terribile. Questo non succederebbe a un uomo bianco. Eppure, lei è rimasta con la schiena dritta e a testa alta ha continuato a lavorare».

Alcuni hanno cominciato a riferirsi al Merkelismo, un liberalismo modesto ma costante, basato sul consenso piuttosto che sullo scontro, come una ricetta per il governo democratico del 21° secolo. Altri temono che il Merkelismo scompaia con lei. «Non le interessa lasciare un progetto per l’Occidente - ha affermato Kornelius, il suo biografo - Lei vuole soprattutto preservare ciò che può. Ha evitato le crisi piuttosto che realizzare visioni, ed è stata reattiva anziché proattiva. Ma questo è incredibilmente prezioso in un momento in cui abbiamo a che fare con leader come Donald Trump».

Per i suoi fan la sua era è il ricordo di un'epoca in cui la democrazia liberale si stava espandendo in tutto il mondo. Oggi la Germania della signora Merkel può sentirsi un'isola liberale in un crescente mare di forze illiberali. Non è cambiata, ma il mondo intorno sì. «È già un'eccezione oggi - ha detto Knaus - Spero che non sia una reliquia di un'era che sta finendo».

Persino alcuni dei suoi nemici più feroci guardano con trepidazione a un futuro senza di lei. «È una catastrofe - ha detto Varoufakis, l'ex ministro delle Finanze greco - Lei ci mancherà, perché chi verrà dopo sarà certamente peggio».