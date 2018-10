COSTA QUEL CHE COSTA, ''IL GASDOTTO TAP È LEGITTIMO''. IL MINISTRO DELL’AMBIENTE TRASMETTE LE VALUTAZIONI DEL DICASTERO SULL’OPERA A PALAZZO CHIGI. CONTE: "E' IL MOMENTO DI FARE SCELTE E METTERCI LA FACCIA. NON È PIÙ POSSIBILE INTERVENIRE" – CHE DIRANNO ORA LA LEZZI, DIBBA E IL MOVIMENTO “NO TAP”, ALLISCIATO DAL M5S E CHE GLI HA GARANTITO UNA MONTAGNA DI VOTI?

1 – TAP: CONTE, NO ILLEGITTIMITA', E' MOMENTO FARE SCELTE E METTERCI LA FACCIA

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Sul progetto Tap 'non abbiamo riscontrato elementi di illegittimita'. Interrompere la realizzazione dell'opera comporterebbe costi insostenibili, pari a decine di miliardi di euro. In ballo ci sono numeri che si avvicinano a quelli di una manovra economica.

giuseppe conte in russia 3

Abbiamo fatto tutto quello che potevamo, non lasciando nulla di intentato. Ora pero' e' arrivato il momento di operare le scelte necessarie e di metterci la faccia'. Lo afferma il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in una nota in cui riferisce di avere ricevuto oggi 'una comunicazione che riassume le ultime verifiche effettuate dai tecnici del Ministero dell'Ambiente sul progetto Tap.

Ringrazio - scrive Conte - il Ministro Costa e i tecnici per il lavoro che hanno svolto e ringrazio gli altri Ministeri e uffici che pure hanno effettuato verifiche sulla piena regolarita' delle procedure. Mi ero impegnato con le Autorita' locali e con i Rappresen tanti delle comunita' territoriali, ivi compresi i Parlamentari eletti in Puglia, ad effettuare un rigoroso controllo delle procedure di realizzazione dell'opera al fine di verificare tutti i profili di eventuale illegittimita' che erano stati segnalati.

sergio costa

Avevo altresi' preannunciato - ricorda - che se avessimo riscontrato tali profili di illegittimita' non avremmo esitato ad assumere tutti i conseguenti provvedimenti, compresa la decisione di interrompere i lavori. Da quando ci siamo insediati abbiamo fatto quello che non e' mai stato fatto in precedenza.

Abbiamo effettuato un'analisi costi-benefici, abbiamo dialogato con il territorio, abbiamo ascoltato le istanze e studiato i documenti presentati dalle autorita' locali. Ad oggi - spiega Conte - non e' piu' possibile intervenire sulla realizzazione di questo progetto che e' stato pianificato dai governi precedenti con vincoli contrattuali gia' in essere. Gli accordi chiusi in passato ci conducono a una strada senza via di uscita. Prometto un'attenzione speciale alle comunita' locali perche' meritano tutto il sostegno da parte del Governo'.

2 – COSTA, SU TAP NON EMERSE ILLEGITTIMITÀ

no tap 1

"In data odierna ho trasmesso al premier Giuseppe Conte le valutazioni di legittimità svolte dal Ministero dell'Ambiente sulla Valutazione di impatto ambientale rilasciata dallo scorso governo sul progetto Tap... Anche nei punti contestati non sono emersi profili di illegittimità, indipendentemente dal merito, in quanto la Commissione Via - unico soggetto titolato a pronunciarsi - ha ritenuto ottemperate le prescrizioni". Lo ha detto il Ministro dell'Ambiente Sergio Costa in un comunicato.

"La valutazione fatta dal Ministero dell'Ambiente esula dal mio pensiero personale e dal mio convincimento politico, se l'opera sia giusta o no - ha spiegato Costa -. Ma nella fase attuale ogni valutazione da parte del Ministero deve essere fatta solo ed esclusivamente sulla base del principio della legittimità degli atti e non sul merito tecnico dei medesimi, in quanto non consentita dall'Ordinamento".

marco poti' sindaco di melendugno

"Il lavoro è durato ininterrottamente per più giorni - prosegue Costa -, durante i quali sono state esaminate oltre mille pagine di documenti e c'è stata anche una nuova interlocuzione con Ispra su alcuni aspetti delle varie fasi della procedura. È bene sottolineare che parliamo di un procedimento già autorizzato e concluso nel 2014, su cui si è espresso il Consiglio di Stato con sentenza 1392 del 27 marzo 2017, confermandone definitivamente la legittimità".

ulivi in puglia la protesta dei no tap 6

"Tuttavia, come è stato detto, abbiamo ascoltato tutte le osservazioni provenienti dal territorio, sia dai portavoce del Movimento 5 Stelle sia dal comune di Melendugno - prosegue Costa -. Abbiamo valutato se tutte le autorizzazioni fossero state emesse a norma di legge. Il risultato di questo lavoro è ora nelle mani del Presidente del Consiglio per le opportune valutazioni che il governo dovrà esprimere".

NO TAP nave adhemar tap tap GASDOTTO TAP PUTIN ERDOGAN ALIYEV ulivi in puglia la protesta dei no tap 7 marco poti' sindaco di melendugno 1 nave adhemar tap 1 ulivi meledugno tap puglia no tap