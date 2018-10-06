CRIBBIO! PICCOLO INCIDENTE PER SILVIO BERLUSCONI CHE MENTRE ESCE DA PALAZZO GRAZIOLI, INCIAMPA E… - AI GIORNALISTI CONFESSA: "SONO GIOVANE E TENGO IL RITMO MA MI FANNO FARE TROPPE COSE" - VIDEO

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Da www.lapresse.it

 

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Piccolo incidente per Silvio Berlusconi che inciampa mentre lascia Palazzo Grazioli. Nessun problema però per l'ex premier che, sorridente, ha poi incontrato i giornalisti.

 

 

 

 

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