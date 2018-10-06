Piccolo incidente per Silvio Berlusconi che inciampa mentre lascia Palazzo Grazioli. Nessun problema però per l'ex premier che, sorridente, ha poi incontrato i giornalisti.
CRIBBIO! PICCOLO INCIDENTE PER SILVIO BERLUSCONI CHE MENTRE ESCE DA PALAZZO GRAZIOLI, INCIAMPA E… - AI GIORNALISTI CONFESSA: "SONO GIOVANE E TENGO IL RITMO MA MI FANNO FARE TROPPE COSE" - VIDEO-
Piccolo incidente per Silvio Berlusconi che inciampa mentre lascia Palazzo Grazioli. Nessun problema però per l'ex premier che, sorridente, ha poi incontrato i giornalisti.
CONTE, DAL TRAMONTO ALL’ALPA - PER LA NOMINA A PROFESSORE ORDINARIO NEL 2002 IL PREMIER VENNE ESAMINATO DA GUIDO ALPA CON CUI, SECONDO IL CURRICULUM UFFICIALE, CONDIVIDEVA UNO STUDIO LEGALE - LA REPLICA DEL ‘MAESTRO’:"ERAVAMO SOLO COINQUILINI..."
RAGGI CALANTI SUL CAMPIDOGLIO – L’ASSESSORE FRONGIA IN AULA DIFENDE LA SINDACA IMPUTATA PER FALSO: "SEPPE DELL'AUMENTO DI STIPENDIO DI MARRA DOPO LA SUA NOMINA"- LA DIFESA PRESENTA UN BROGLIACCIO CHE SCAGIONEREBBE LA RAGGI – LA SENTENZA PREVISTA PER IL 10 NOVEMBRE
ABORTO? NO, GRAZIE – A VERONA ANCHE LA CAPOGRUPPO PD, LA CATTOLICA CARLA PADOVANI, VOTA INSIEME ALLA LEGA E VIENE LINCIATA DAL SUO PARTITO – IL SEGRETARIO MARTINA: “LA 194 A DIFESA DELLE DONNE E DELLA MATERNITA’ NON SI TOCCA” – LA PADOVANI: "HO VOTATO SECONDO COSCIENZA. LA VITA E’ VALORE UNIVERSALE E NON DI PARTITO"
“DI MAIO E SALVINI USANO LINGUAGGIO SBOCCATO SULL’UE" – “GIN” CLAUDE JUNCKER TORNA ALL’ATTACCO DEI DUE VICEPREMIER DOPO LA BOCCIATURA DELLA MANOVRA: "LE LORO PAROLE VANNO GUARDATE CON ATTENZIONE" - POI IL PIZZINO: “L'ITALIA NON È LA GRECIA MA È IN UNA POSIZIONE DIFFICILE”
"NESSUN PIANO B CI ASPETTAVAMO CHE LA MANOVRA NON PIACESSE ALL'EUROPA" - PARLA IL VICEPREMIER DI MAIO DOPO LA BOCCIATURA DEL DEF: NON ARRETRIAMO, SIAMO CONVINTI DEL TASSO DI CRESCITA..."