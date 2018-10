RAGGI CALANTI SUL CAMPIDOGLIO – L’ASSESSORE FRONGIA IN AULA DIFENDE LA SINDACA IMPUTATA PER FALSO: "SEPPE DELL'AUMENTO DI STIPENDIO DI MARRA DOPO LA SUA NOMINA"- LA DIFESA PRESENTA UN BROGLIACCIO CHE SCAGIONEREBBE LA RAGGI – LA SENTENZA PREVISTA PER IL 10 NOVEMBRE