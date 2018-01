CRY FOR ME ARGENTINA – IL PAPA CONTINUA AD EVITARE BUENOS AIRES. MOTIVO? GLI STA SULLE PALLE MAURICIO MACRI’, UNO CHE CONOSCE BENE: ERA SINDACO DELLA METROPOLI QUANDO LUI ERA L’ARCIVESCOVO – HA VISITATO 9 PAESI SUD AMERICANI SU 12

Giovanni Galli per www.italiaoggi.it

PAPA BERGOGLIO E MAURICIO MACRI

Papa Francesco, per il suo ventiduesimo viaggio, ha scelto una destinazione dell'America Latina, Cile e Perù. E ancora una volta salta l'Argentina, il suo paese natale, anche se l'ha sorvolato con l'aereo. Ad oggi sono nove i paesi dell'America Latina visitati dal papa a partire dal 2013: Cuba, Messico, Colombia, Ecuador, Bolivia, Brasile, Paraguay cui si aggiungono adesso Cile e Perù.

BERGOGLIO E MAURICIO MACRI

In Vaticano c'è chi è convinto che il rifiuto di Papa Francesco di andare in visita ufficiale nel proprio paese d'origine dipenderebbe dal fatto che il presidente argentino Mauricio Macrì non perderebbe l'occasione di recuperare il papa nazionale per i propri interessi politici.

papa francesco barzellettiere 3

Ma Papa Francesco, che non può fare politica, è noto che sia collocato obiettivamente all'opposto rispetto alla politica liberale di Macrì. E per questo non vorrebbe dare la sua approvazione attraverso una vista ufficiale. Nel 2016, a febbraio, il Papa ha ricevuto il presidente Macrì in Vaticano con tutta la freddezza di cui è capace. I due si conoscono perché Macrì era sindaco di Buenos Aires quando Bergoglio era l'arcivescovo della città.

Quanto ai vescovi argentini si sono scoraggiati riguardo alla possibilità di invitare Papa Francesco, secondo quanto ha riportato Le Figaro. Ha un'altra visione l'inglese Austen Ivereigh, autore della migliore biografia su Papa Francesco: a suo dire la regione principale del suo rifiuto a recarsi in Argentina è perché odia il trionfalismo.