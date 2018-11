CUOCO AMICO - GRAMELLINI: ''C'È STATO UN TEMPO IN CUI NON CI SI FOTOGRAFAVA NUDI A LETTO DOPO AVERE FATTO L'AMORE, E ANCHE SE SI FACEVA, QUELLO SCATTO NON VENIVA CONDIVISO CON MILIONI DI FOLLOWER. IN CAMERA, PRIMA DEI CALZINI, CONSIGLIO DI TOGLIERE I TELEFONINI'' - RICAPITOLANDO LA STORIA DEI DUE: LE CORNA DI LEI A IBIZA, LUI CHE LE FA GLI AUGURI PER LA ''PROVA DEL FUOCO'', LEI CHE LE STIRA LE CAMICIE…

1 – CUOCO AMICO

Massimo Gramellini per il “Corriere della Sera”

MATTEO SALVINI REPLICA ALLA ISOARDI DALL AFRICA

C' è stato un tempo in cui le coppie si lasciavano senza avvisare l' universo. Al massimo un paio di amici che giuravano di non dirlo a nessuno e poi lo raccontavano a tutti, ma quei tutti erano pur sempre pochi. I più giovani penseranno che io vaneggi, eppure funzionava così. C' è stato un tempo in cui non ci si fotografava nudi a letto dopo avere fatto l' amore.

Per timidezza e imbarazzo, che è il fratello minore della vergogna. E anche se lo si faceva, quelle immagini ingiallivano tutta la vita dentro un diario segreto. A nessuno, forse solo a Mata Hari, sarebbe venuto in mente di spacciarle in pubblico. Poi sono arrivati i «social» e abbiamo perso la riservatezza.

matteo salvini torna single

O, avendo perso la riservatezza, ci siamo inventati i «social». E adesso non c' è attimo irrisorio o decisivo delle nostre vite che non venga consacrato in uno scatto e comunicato allegramente a una platea indistinta di commentatori famelici e ficcanaso.

Elisa Isoardi avrà pensato che annunciare la fine della storia con Salvini su Instagram fosse un metodo naturale e sbrigativo: si risparmiano un mucchio di telefonate. Così come l' idea di corredare lo storico annuncio con un «selfie» in cui gli amanti, allora felici, appaiono nudi tra le lenzuola, senza dare troppo peso al particolare che l' uomo momentaneamente privo di felpa è il ministro dell' Interno. D' ora in avanti, in camera da letto, prima dei calzini consiglio di togliere i telefonini.

LA FOTO CON CUI LA ISOARDI HA MOLLATO SALVINI

2 – ELISA, MATTEO E IL POST SULLA ROTTURA LUI RISPONDE: AVEVI ALTRE PRIORITÀ

Candida Morvillo per il “Corriere della Sera”

Un ministro dell' interno nudo a letto con la fidanzata non si era mai visto. Per cui, la foto messa su Instagram da Elisa Isoardi fa più scalpore della notizia scritta sotto, ovvero che lei e Matteo Salvini si sono lasciati, dopo più di due anni d' amore. Il riposo del guerriero Salvini addormentato sulla spalla di lei va ben oltre il torsonudismo esibito al Papeete Beach.

È «un balzo nel trash a sua insaputa», s' indignano leghisti a lui vicini, pronti a giurare che il primo a essere arrabbiato è proprio lui, che ieri era in Ghana, impedito a reagire. Pazienza se lui stesso si era messo in posa svestito sul settimanale Oggi, ma era il 2014, non era al Viminale, era solo un leader con l' ambizione pop di sembrare virile, come Vladimir Putin a cavallo senza maglietta sui monti della Siberia.

ELISA ISOARDI ANNUNCIA LA FINE DELLA STORIA CON SALVINI

Pari ambizione, forse non pari addominali, poi lo spirito dei tempi fa il resto, a giudicare dalle fan che per strada gli urlano «quanto sei bello, Matteo». E ora, le fan di Salvini ce l' hanno con Isoardi. Dei settemila commenti al suo post arrivati nelle prime otto ore, quelli critici sono tutti per la foto. Le scrivono: «Un po' di rispetto non ce l' hai? Se t' ha lasciato lui ha fatto benissimo»; «Stai sbagliando, lui è un' istituzione che non puoi esibire così»; «Dovevi finire la storia con eleganza»... Nessuna pietà per le parole di Elisa, che sono struggenti (struggenti, ma non sue, ma del poeta Gio Evan): «"Non è quello che ci siamo dati a mancarmi, ma quello che avremmo dovuto darci ancora".

isoardi salvini

Con immenso rispetto dell' amore vero che c' è stato». Salvini risponde in serata, con un post su Facebook e una foto nella savana: «Una giornata di lavoro in Africa sul fronte immigrazione e sicurezza, ma il telefono dall' Italia mi squilla per altro Ho amato, ho perdonato, sicuramente avrò anche commesso degli errori, ma ci ho creduto fino in fondo. Peccato, qualcuno aveva altre priorità».

Parole di un uomo ferito, che altrimenti si sarebbe risparmiato le stoccate su priorità e perdono. Intanto, nell' anticipazione di un' intervista a Chi di Elisa, si legge: «Ci siamo lasciati due mesi e mezzo fa, prima delle nomine Rai, il che dimostra alle malelingue che non ho mai sfruttato il nostro rapporto». Il riferimento sembra al caso di Casimiro Lieto, autore prediletto da lei e in lizza, quota Lega, per dirigere Raiuno o, al peggio, Raidue.

isoardi salvini

Questa è una storia d' amore e di potere e anche un copione che pare per Uomini e donne di Maria De Filippi. Con lui che fino a poco fa, su Instagram seguiva solo lei e, ora, all' improvviso segue trenta persone, incluse l' attrice Bianca Guaccero e la cantante Bianca Aztei. Il colpo di scena arriva a luglio 2017, quando Elisa viene paparazzata mentre bacia un altro a Ibiza. Sembrava uno sfregio al celodurismo stesso.

E invece, niente, s' era scherzato. Lui, appunto, perdona. Pochi giorni e sono insieme a Ponte di Legno a scodellare polenta. Vittorio Sgarbi dirà: «Era una sceneggiata di lei per farlo ingelosire». Le dediche procedono sui social, golose quando Salvini le fa gli auguri per il primo giorno alla Prova del Cuoco, poetiche quando Isoardi gli scrive «io e te come una favola».

MATTEO SALVINI E ELISA ISOARDI IN PUGLIA

C' è in questa storia tutto un immaginario da tv del day time, lei che dice che l' ha messo a dieta, o che gli starà accanto nell' ombra e stira le camicie, attirandosi le proteste delle femministe. Da quest' estate, Elisa mandava segnali sibillini sui social, come la frase (di Evan) «ho imparato che si può volare anche da soli, se non c' è nessuno che merita il tuo cielo».

I rapporti si sarebbero incrinati perché lui aveva poco tempo da dedicarle e lei si sentiva trascurata. Non è chiaro chi abbia lasciato chi. Persone vicine a Salvini dicono che «lui ci teneva e ci tiene». Persone vicine a lei dicono che «lei ci teneva e ci tiene». Ma, come a Uomini e donne, o è l' ultima puntata o solo un' altra sceneggiata.

ISOARDI E SALVINI salvini isoardi 25 salvini isoardi SALVINI ISOARDI elisa isoardi matteo salvini matteo salvini elisa isoardi 3 matteo salvini and friends matteo salvini elisa isoardi matteo salvini luigi di maio elisa isoardi matteo salvini isoardi salvini salvini isoardi isoardi salvini salvini isoardi salvini isoardi salvini cornuto da isoardi matteo salvini elisa isoardi 1 SALVINI E ISOARDI isoardi salvini SALVINI ISOARDI