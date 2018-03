8 mar 2018 11:53

DAJE AMO’, BATTEZZATE, CHE NONNA CE TIENE TANTO - MEGHAN MARKLE SARÀ PURE DIVORZIATA, NERA, FIGLIA DI DUE GENITORI SCIROCCATI E DECISAMENTE NON ARISTOCRATICI, MA PER SPOSARE IL PRINCIPE HARRY ALMENO ANGLICANA DEVE DIVENTARE, VISTO CHE NONNA ELISABETTA È IL CAPO DELLA CHIESA - MARTEDÌ È STATA BATTEZZATA NELLA CAPPELLA REALE DI ST.JAMES PALACE IN PRESENZA DI CARLO, CAMILLA E UN’AMICA (NO GENITORI SCIROCCATI)