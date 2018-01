15 gen 2018 11:46

DANDOLO-FLASH! - ''ECCO CHI VOLEVA FAR FUORI BERGOGLIO'': AVVISATE I CARDINALONI TRADIZIONALISTI DI PREPARARE LE VALIGIE PER IL 22 GENNAIO PROSSIMO: SARA' IN LIBRERIA IL LIBRO BOMBA DEL VATICANISTA MEDIASET FABIO MARCHESE RAGONA CHE SPUTTANA, GRAZIE AL RACCONTO DI UN SUPERTESTIMONE PORPORATO, LE TRAME OSCURE DI ALCUNE EMINENZE PER SILURARE IL PAPA