ALLA MELEGATTI HANNO MANGIATO IL PANDORO MA FORSE NON ARRIVANO ALLA COLOMBA: I LAVORATORI SONO IN SCIOPERO, L’ACCORDO CON IL FONDO MALTESE È ANCORA IN STAND BY, COSÌ COME GLI STIPENDI DI AGOSTO, SETTEMBRE, OTTOBRE E TREDICESIMA - LA CAMPAGNA SOCIAL DI DICEMBRE NON È BASTATA, E ORA AI DIPENDENTI È STATO IMPOSTO IL SILENZIO