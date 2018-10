16 ott 2018 19:27

DATE UN FIGLIO A QUEST'OMO - DIACO: ''APPELLO AL MINISTRO FONTANA. BISOGNA PERMETTERE ALLE COPPIE GAY E AI SINGLE DI ADOTTARE UN BAMBINO. NON GIUDICO CHI RICORRE ALL'UTERO IN AFFITTO, MA QUESTA STRADA OFFENDE LA DIGNITÀ DELLE DONNE'' - SI UNISCE SIGNORINI: ''LA BATTAGLIA PER LE ADOZIONI AI SINGLE È UNA BATTAGLIA DI CIVILTÀ'' - DOPO LA PUBBLICAZIONE SU DAGOSPIA, IL MINISTRO LEGHISTA RISPONDE A DIACO