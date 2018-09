DIBBA NON PUÒ ENTRARE – ALCUNI ATTIVISTI DEL CENTROAMERICA VOGLIONO CACCIARE DI BATTISTA: “QUESTO SIGNORE SI PRESENTA COME COOPERANTE DI SINISTRA E FA FOTO E REPORTAGE SULLA RESISTENZA, MA IN REALTÀ È LEADER DEL M5S CHE SOSTIENE POSIZIONI FASCISTE E RAZZISTE. NON LO LASCIATE ENTRARE” – IN UN DISCORSO AD ALCUNI ATTIVISTI MESSICANI DIBBA AVEVA…

Continua a rimbalzare sui social, dal Messico all'America Latina, il messaggio di allarme, che invita Alessandro Di Battista ad andarsene dal Centroamerica. Il pentastellato sta viaggiando per il Centroamerica, facendo foto e reportage sui processi di resistenza.

Ma il volantino che sta facendo il giro dei social avverte: "Attenzione! Questo signore si presenta come un cooperante di sinistra, ma in realtà è il leader del M5S, partito italiano che sta al governo, che sostiene posizioni fasciste e razziste contro migranti africani, asiatici e latinoamericani".

La stretta messa in atto dal governo italiano sull'accoglienza e i rimpatri non è piaciuta all'America Latina, che ha criticato anche il discorso fatto da Di Battista agli attivisti del Messico, presentandosi come semplice cooperante. Le parole del politico sarebbero state costellate da luoghi comuni e inesattezze.

L'invito per Di Battista resta quello di andarsene, sottolineato dall'hashtag #dibattistafueraya, Di Battista via adesso. Il pentastellato viene ritratto come in una foto segnaletica, bollato come persona non gradita.

