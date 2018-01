DIETROFRONT! LA “IENA” GIARRUSSO CI RIPENSA E SI CANDIDA CON IL MOVIMENTO CINQUESTELLE DOPO IL ‘NO’ DELL’AMMIRAGLIO RINALDO VERI: “HA RAGIONE DI MAIO, QUESTI 30 GIORNI VALGONO 10 ANNI. È ORA DI ESSERCI” - TRE SETTIMANE FA AVEVA DICHIARATO: “LA COSA PIÙ UTILE CHE IO POSSA FARE, È CONTINUARE A FARE IL MIO LAVORO”

Alessandro Trocino per il “Corriere della Sera”

DINO GIARRUSSO

Alle Parlamentarie aveva detto che no, «che la cosa più utile che io possa fare - oggi - è continuare a fare il mio lavoro con cura e passione». Poi, in un paio di settimane, l' inversione a U. Sarà dunque Dino Giarrusso, volto noto delle Iene , a prendere il posto, nel collegio uninominale di Roma 10, dell' ammiraglio Rinaldo Veri, che si era «dimenticato» di avvertire di essere consigliere in una lista alleata con il Pd.

Giarrusso, di sicuro, con il Pd non è mai stato alleato, come dimostrano fiumi di parole a sostegno dei 5 Stelle e contro i vituperati dem. Personalità eclettica e istrionica, Giarrusso ha fatto il calciatore, il cameriere, il cantante, il maestro di tennis, il fotografo. Ma anche l'autore tv, il regista di spot, lo sceneggiatore e il regista (Feisbùm). Cofondatore del cinema romano Kino, insieme a un collettivo di 54 persone, Giarrusso aveva trovato una sua strada nelle Iene.

dino giarrusso e maurizio mannoni

Facendosi notare per le inchieste contro il sindaco Ignazio Marino, contro Matteo Renzi e sulle molestie. Perché, dunque, la giravolta? «Perché quando è uscita la notizia alle Iene mi hanno messo fretta. E ho deciso no d'istinto». Poi la defezione di Veri. «Stavo chattando con Paragone ed è venuta fuori l'idea». Perché passare dalla rivendicazione del giornalismo alle urne?

«Perché ho visto la campagna e mi è venuto il rimpianto. Ha ragione Di Maio, questi 30 giorni valgono 10 anni. È ora di esserci». I maligni diranno che ha rinunciato alle Parlamentarie per paura e ora accetta un seggio sicuro.

francesca barra tommaso labate dino giarrusso

«Io non ho paracaduti, a differenza di Tommaso Cerno e altri. Posso vincere o perdere». Nella bio delle Iene (ieri subito oscurata), c' era scritto: «Quando un amico pazzo mi ha proposto di diventare una Iena, ho pensato: "Ecco, questa è una cavolata che manca ancora al mio pur ricco curriculum"». Da ieri, Giarrusso arricchisce la sua bio (mentre Carla Ruocco, che dicevano dovesse sostituire Veri, chiamava spaesata per avere informazioni).