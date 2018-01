IL DIVORZIO TRA GRILLO E CASALEGGIO/1 - BEPPE NON SOLO SI È FATTO IL SUO BLOG, MA NON È PIÙ LA SOCIETÀ MILANESE A GESTIRLO. È UNA WEB AGENCY ROMANA VICINA A ROBERTA LOMBARDI - GRILLO HA PURE CREATO UNA SUA AZIENDA CHE FA CONCORRENZA DIRETTA A DAVIDE CASALEGGIO, CON CUI IL RAPPORTO NON È MAI DECOLLATO: PUBBLICITÀ SUL WEB, START-UP, MARKETING. I TOUR E LA SUA IMMAGINE TORNANO IN MANO SUA

1. BEPPE GRILLO SI È FATTO IL SUO BLOG

Jacopo Iacoboni per la Stampa

IL NUOVO BLOG DI BEPPE GRILLO

Beppe Grillo si è fatto il suo blog, come ormai noto, ma probabilmente è solo l' inizio (anche se Di Maio dice «non è un parricidio, ma andiamo avanti da soli»): da una parte adesso c' è il blog ufficiale del Movimento diventato un partito, ilblogdellestelle.it, abbastanza grigio, che resta nelle mani della Casaleggio e è lo strumento del patto Davide-Luigi Di Maio. Dall' altra questo nuovo beppegrillo.it, rosso e colorato, non appesantito dalle cupe ambizioni dei giovani leader grillini, un blog di cui possiamo illustrare alcuni dettagli. Il primo è che beppegrillo.it fa capo a una srl: nasce cioè la "Beppe Grillo srls".

Non c' è più solo la Casaleggio srl. Se volevate una conferma della notizia esclusiva raccontata nel settembre 2016 sulla Stampa , la lite tra Grillo e Casaleggio una settimana prima della morte di Roberto, la conferma si arricchisce di un punto: la discussione tra i due può aver avuto a che fare anche con questioni gestionali in sospeso.

GRILLO DI MAIO CASALEGGIO

Lo si capisce dal secondo dettaglio di questa storia: leggendo l' oggetto sociale della nuova srl intestata a Grillo si scopre che ha come mission esattamente le stesse cose che fino a oggi faceva la Casaleggio intorno all' asset commerciale Grillo, e non solo. Per esempio la "Beppe Grillo srls" curerà «sviluppo di piattaforme online, blog, web, applicazioni mobile ecc.», ma soprattutto «vendita e intermediazione di spazi pubblicitari online e offline». Traduzione: Grillo s' intesta integralmente la parte di pubblicità web («banner, videobanner, web link, altre forme di web marketing») legata allo sfruttamento della sua immagine, dei suoi show, dei libri, dei tour.

Cosa lo ha spinto a questo? Una qualche insoddisfazione nei confronti della Casaleggio, da lui ovviamente sempre negata? La "Grillo srls" dice che farà anche sviluppo di software, di app e di ebook, così come «ideazione, creazione, sviluppo, implementazione e gestione di sistemi e piattaforme informatiche accessibili attraverso anche internet». Rispetto alla Casaleggio, insomma, la Grillo srls proclama di fare direttamente intermediazione pubblicitaria. Sono due società concorrenti?

BEPPE GRILLO E DAVIDE CASALEGGIO

Terzo dettaglio: se aprite il blog di Grillo noterete che il nuovo Tour del comico è gestito dalla "Marangoni spettacolo", del vecchio storico agente di Grillo, Cencio Marangoni, messo un po' in ombra a metà degli anni duemila dall' ingresso sulla scena di Casaleggio come socio e mentore di Grillo. Più Marangoni significa un Grillo più autonomo dalla Casaleggio.

Il quarto dettaglio: la società di Grillo promette che il suo business sarà anche l' editoria, «l' ideazione e la gestione di attività editoriali ivi incluse le attività di pubblicazione di contenuti informativi via internet nonché la creazione e la gestione di periodici». Qui la sovrapposizione con la Casaleggio pare totale, bisognerà vedere se e quanto concorrenziale.

grillo e casaleggio

Interessante anche che la Grillo srl «parteciperà a consorzi e appalti sia pubblici che privati». Domanda: significa che parteciperà ad assegnazione di bandi pubblici, in una stagione in cui il M5S è così potente politicamente?

Il blog di Grillo è stato messo su da una società web romana, la "Happygrafic", una partita Iva unica fatta di quattro persone e diretta da Nina Monti, talento poliedrico, un passato di cantautrice (cantò anche con Lucio Dalla, e cantò all' Ariston di Sanremo nella trasmissione "Destinazione Sanremo" condotta da Pippo Baudo, l' uomo che scoprì il Grillo comico al cabaret La Bullona, in anni ormai remoti).

GRILLO CASALEGGIO TORTA

Fanno poi parte della "Happygrafic" Lorenzo Monti (engineeer), Lorenzo Foti (web developer) e Tiziano Pincelli (specialista del web marketing). Il papà di Nina Monti, piccola curiosità, è Maurizio Monti, autore di una delle canzoni più gloriose della storia pop, Pazza idea, cantata da Patty Pravo. Siamo in ambiente assai più familiare a Grillo che a Casaleggio, parrebbe. Soprattutto, a Roberta Lombardi, la capa del Movimento romano: Nina Monti ha collaborato in passato, per le musiche, con la struttura del M5S romano che organizza gli eventi, la Task Force. La stessa Lombardi su cui Grillo fa assai leva, in questa nuova stagione in cui prova a riprendersi un "suo" Movimento.

2. DAL VAFFA DAY ALL’AUTOPUBBLICITA’

Sergio Rizzo per la Repubblica

grillo e casaleggio al consolato americano di milano

È sempre lui. Perfino nell' atto materiale di cambiare vita per ricominciare dall' inizio c' è il suo marchio di fabbrica. Dove, articolo quinto dell' atto costitutivo della società Beppegrillo srl con sede in Genova, c' è scritto che "il capitale sociale di euro 10 viene conferito dall' unico socio Giuseppe Piero Grillo il quale dà atto di aver versato l' intero capitale sociale pari a euro 10, in contanti, a mani dell' amministratore unico testè nominato". Ossia, il medesimo Giuseppe Piero Grillo. L' avesse raccontata su un palco, poteva assomigliare a una di quelle formidabili gag da comico spavaldo e ustionante, che sono state il suo trampolino di lancio.

CASALEGGIO E GRILLO f afd a a f f d a ea

«Questo qui è un farmaco antinfiammatorio. C' è scritto: raramente ha decorso fatale.

Ma come, raramente!?».

Che la strada non sia poi così diversa da quella di un tempo, lo dice un' occhiata al suo nuovo blog. Già l' overture: «Bene, grazie.

Inizia adesso un' avventura straordinaria di liberazione, di mente, di fantasia». Le date del suo tour. Le analisi dei "cervelli": Geoff Mulgan che parla dell' intelligenza collettiva o Robert Muggah che disserta a proposito della fragilità urbana.

L' appello per le startup "Inviami la tua idea via mail a info@beppegrillo.it". E la pagine di Terrafutura con "la fiducia su internet" e "il dilemma etico applicato alle macchine".

grillo casaleggio

Riflessioni sulle tecnologie, magari più evolute rispetto a quelle di quando Grillo odiava il computer e lanciava anatemi contro i motori a scoppio.

«Queste macchine che hanno la stessa tecnologia, sono tutte uguali, metti un litro di benzina, il 90 per cento va in calore e il 10 per cento in movimento. E la chiamano automobile. È una stufa!» Ricordate? Il pubblico in platea si sganasciava dalle risate mentre Beppe raccontava dei 500 camion che andavano su e giù per l' Italia a portare ai milanesi l' acqua minerale di Roma e ai romani l' acqua minerale di Milano.

«A milleduecento euro al litro!», sbraitava lui. E tutti si spellavano le mani.

Qui, invece, non si applaude. Ogni cosa si può condividere, niente si può commentare. Dulcis in fundo, ecco la partita Iva. Non una parola sul MoVimento politico che Beppe Grillo ha tenuto a battesimo come il figlio prediletto. Non una parola su Luigi Di Maio, l' entusiasmo dei ragazzi dei meet up, l' orrore degli inceneritori. Non resta che un legame, i link al blog 5 stelle e a Rousseau.

grillo casaleggio

Come potrebbero non esserci, almeno quei link? Ma dopo tutti questi anni di scazzottate virtuali, insulti all' euro, scomuniche sui vaccini e qualche colonna infame con su i nomi dei giornalisti che «vi mangerei tutti per il gusto di vomitarvi» fa un certo effetto aprire una pagina web del comico politico (ex?

) genovese senza essere investiti da un fiotto di livore per le malefatte degli amici di Matteo Renzi o di Silvio Berlusconi, che tanto «per me pari sono».

Anche se va detto che quando Renzi ancora non c' era, Grillo non risparmiava di certo Berlusconi: «È Cavaliere del lavoro ma dovrebbe essere chiamato Cavaliere dell' Apocalisse. Ma come fa uno a fare 4 mila miliardi di debiti? Io dovevo trecentomila lire a uno, mi dormiva sul pianerottolo se non glieli davo...». Quanto ai giornalisti, lo diceva già un quarto di secolo fa che «quando cade un alpinista scrivono 'Montagna assassina', non 'Alpinista pirla'».

casaleggio grillo e davide

Tuttavia il segnale vero che qualcosa, in fondo, è davvero cambiato a poche settimane dal voto più importante per i suoi discepoli, che ci credono davvero alla possibilità di governare, non è nel fatto che Beppe abbia sentito il bisogno di farsi un blog tutto suo.

O di tirare il fiato dopo aver tirato per tanti anni la carretta del MoVimento. Il segnale si trova in fondo alla pagina. Dove c' è scritto: "powered by happygrafic.com".

Ma come? A gestire il sito personale di Beppe Grillo non è più la Casaleggio associati? La società dei suoi amici, il pensatoio che ha partorito le mosse più geniali del MoVimento 5 stelle, il quartier generale dei guru del Vaffa? Nossignori. Ci pensa una web agency, pensate un po', di Roma. che conta fra i propri clienti anche l' Opera romana pellegrinaggi e il vicariato della capitale. Praticamente, il Vaticano.

È nata per iniziativa di Caterina Monti nel 2004, proprio mentre a Milano Gianroberto Casaleggio fondava la sua azienda. E non c' è che una domanda, da farsi.

CATERINA MONTI

Sarebbe finita così, con un divorzio consensuale perfino nella tecnologia, se Gianroberto non fosse morto a neanche 62 anni? Di sicuro dopo quel tragico e imprevedibile evento la storia ha preso un' altra piega.

Il passaggio di consegne da un padre visionario che immaginava per il 2054 un mondo governato da un unico ordine eletto dalla rete dopo una terza guerra mondiale a suo figlio Davide, un mago degli scacchi maniaco di sport estremi, ha fatto evidentemente venire al pettine un bel po' di nodi. Di quale natura davvero siano, difficile dirlo. Ma al di là delle voci, delle chiacchiere e delle malignità, questo è il risultato.