24 gen 2018 14:00

IL DIVORZIO TRA GRILLO E CASALEGGIO/2 - ‘BEPPE È STATO TRADITO E PRESO IN GIRO DALLA NUOVA DIRIGENZA M5S. A UN PASSO DALLE ELEZIONI PIÙ IMPORTANTI, E INVECE DI PARTECIPARE ALLA CAMPAGNA HA FATTO UN GESTO DI DISTACCO’ - CANESTRARI, CHE LAVORÒ PER CASALEGGIO E BEPPE: ‘DAVIDE HA CREATO ROUSSEAU PER TRASFERIRVI LE ATTIVITÀ DEL MOVIMENTO SUBITO DOPO LA MORTE DEL PADRE. E LÌ GRILLO NON COMPARE’