LE DONZELLE DELLA FARNESINA FANNO CARRIERA – DOPO 33 MASCHI (O QUASI), TERESA CASTALDO DIVENTA AMBASCIATORE D’ITALIA A PARIGI – ASSUMONO L’INCARICO I BIG DELLE FELUCHE: TERRACCIANO A MOSCA, TROMBETTA A LONDRA, MANZO A BUENOS AIRES

Paola Pisa per il Messaggero

Boschi con la Castaldo

Come su una scacchiera e un gigantesco mappamondo si muovono gli ambasciatori che ricoprono alti incarichi diplomatici. Quattro sono le sedi di grande importanza e prestigio raggiunte recentemente da nuovi Capi Missione italiani. L'ambasciatore Pasquale Terracciano ha lasciato Londra per la sede di Mosca, nella capitale del Regno Unito lo ha sostituito l'ambasciatore Raffaele Trombetta. A Buenos Aires è appena stato nominato dal Consiglio dei Ministri l'ambasciatore Giuseppe Manzo, 51 anni, che era a Belgrado.

PASQUALE TERRACCIANO

Dopo trentatré ambasciatori, il ruolo di Capo Missione a Parigi viene ricoperto da una donna. Il primo a rappresentare l'Italia fu Costantino Nigra, e da due settimane al 51 di rue de Varenne è arrivata l'ambasciatrice Teresa Castaldo proveniente dall'ambasciata d'Italia in Argentina. La diplomatica si è laureata alla Università L'Orientale di Napoli in Scienze Politiche nel 1979, ha completato gli studi all'E.N.A. École Nationale d'Administration di Parigi.

raffaele trombetta

Dopo incarichi al Ministero degli Affari Esteri è stata all'ambasciata italiana in Uruguay e in seguito Consigliere Politico all'ambasciata d'Italia a Parigi. Ha ricoperto ruoli di Ministro Plenipotenziario e di Vice Capo di Gabinetto del Ministro degli Esteri. Nel 2015 è stata promossa al grado di ambasciatore. Dal settembre 2013 al 24 gennaio scorso è stata ambasciatrice in Argentina, dal giorno dopo è Capo Missione in Francia.

giuseppe manzo