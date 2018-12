DOVE SONO FINITI I SOLDI DELLA LEGA? – LA CACCIA DEI PM GENOVESI AL TESORO VOLATILIZZATO DEL CARROCCIO: LA NUOVA PISTA PORTA AL LUSSEMBURGO – LA ROGATORIA PER ACQUISIRE DOCUMENTI NELLA FINANZIARIA “ARC ASSET”, CHE GESTISCE UN PORTAFOGLIO CLIENTI ITALIANO – NEL MIRINO SETTE SOCIETÀ NATE NEL PERIODO IN CUI ERA SEGRETARIO SALVINI, CON SEDE NELLO STESSO LUOGO DI “PIÙ VOCI”, ASSOCIAZIONE FONDATA DA…

Un filo che collega il Lussemburgo a Bergamo. I pm genovesi che indagano sul tesoro volatilizzato della Lega stanno seguendo nuove piste. Una in particolare nei giorni scorsi li ha portati per una rogatoria internazionale in una società che ha sede nel Granducato. Parliamo della Arc Asset, una finanziaria che stando ai documenti societari lussemburghesi ha tra i suoi amministratori due italiani: Angelo Lazzari e Vito Mancini.

Nessuno dei due è indagato in questa inchiesta finora a carico di ignoti. (…) Ma ora ecco la rogatoria in Lussemburgo, per acquisire documenti presso la Arc Asset che gestisce un portafoglio clienti soprattutto italiano. L' attività di Lazzari porta verso un indirizzo di Bergamo, in via Angelo Maj, dove hanno sede decine di società. Niente di illegale, capita spesso per i grossi uffici di commercialisti.

Tra le altre ci sono sette società di cui i pm vogliono ricostruire proprietà e movimenti. Ad attirare la curiosità dei finanzieri sono la storia e la catena di controllo: tutte sono nate tra il 2014 e il 2016. E tutte erano controllate attraverso fiduciarie italiane e holding lussemburghesi. Niente di illegale, ma è uno schema che rende difficile ricostruire chi stia sul ponte di comando.

Tutte le azioni delle sette società, come ha scritto l' Espresso, erano in mano a una società italiana, la Seven. La stessa Seven che controlla tra l' altro la Growth and Challenge, di cui è amministratore unico Giulio Centemero, parlamentare e cassiere della Lega vicino a Matteo Salvini.

(…) Le 7 società, nate nel periodo in cui segretario della Lega era Salvini, come ricordano le cronache hanno sede nello stesso luogo dove ha sede anche l' associazione Più Voci, fondata da tre commercialisti ritenuti vicini al vice-premier: Centemero, Andrea Manzoni e Alberto Di Rubba. Gente sveglia, preparata e con un grande avvenire: Centemero è il tesoriere del partito. Manzoni e Di Rubba sono stati nominati rispettivamente direttore amministrativo e revisore dei gruppi parlamentari. Il primo alla Camera, il secondo al Senato. (…)

