Ha fatto grande scalpore l'articolo del Fatto che metteva in luce come l'avvocato Giovanni Bruno che insegnò col premier Conte sotto l'ala di Alpa e insieme difesero Francesco Bellavista Caltagirone (come rivelò ''l'Espresso'') sia stato "sorteggiato", strano caso, alla guida di Condotte, la società quasi fallita che ha in pancia un sacco di operazioni immobiliari nella Penisola. Ma c'è di più. Perché gli uscieri ci hanno fatto vedere un documento che prova che il professor Giovanni Bruno sia diventato appunto professore grazie a un ricorso prima al Tar e poi al Consiglio di Stato. Insomma, l'affare si ingrossa.

Domanda domandina. Perché tutti cercano un lontano discorso di Pia Locatelli sulla pillola del giorno dopo, pronunciato davanti al Parlamento? Per chi può essere imbarazzante?

Nella gabbia delle Fiere. Fiera Milano, amministrata dal belloccio Fabrizio Curci, ha annunciato di aver comprato una nuova fiera in Brasile. Che cosa ha usato per farlo? Una partecipata chiamata CIPA che il vecchio amministratore delegato aveva quasi dismesso. Quasi. Perché adesso il vecchio ad, mandato via dal bazoliano Giovanni Gorno Tempini, guarda che caso, di quella società brasiliana è presidente. Gira che ti rigira, sim sala bim, non cambia una cippa. Anzi, una cipa.

Ehi, non dite a Beppe Sala e ad Attilio Fontana che Tempo di Libri, l'anti-Salone del libro di Torino, ha praticamente finito la sua vita sotto la Madonnina. Non diteglielo perché tanto lo sanno già, e forse gliene importa pure poco.

In Fondazione Cariplo c'è grande movimento. La situazione vera è: Guzzetti va alla grande con Buffagni e dunque con il Movimento 5 Stelle, che pare starà fuori dalla partita. Giorgetti invece ha anticipato l'elezione nelle province per avere i commissari e dunque incidere nella partita. Ma Matteo Salvini ha messo gli occhi sulla cosa oppure si sta occupando ancora dei barconi?

Quando è arrivato, nessuno se lo aspettava. Il sindaco Peppino Sala va a sentire Zingaretti. Però precisa: "Non c'è nessun endorsement". Potrebbe essere un endorsement al contrario. Ovvero, sempre contro Renzi (povero Richetti).

