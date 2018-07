DUOMO POLITIK - A ROZZANO SONO TUTTI CONTRO FEDEZ E CHIARA FERRAGNI: "VIENE A FARE IL FIGLIO DEL BRONX QUI, MA CHI L'HA MAI VISTO?" - IL CRONISTA CHE SI È BECCATO DEL "COGLIONE" DA MENTANA SI CHIAMA NICOLA MENTE, E NEL GIRO DI PALAZZO MARINO LO CONOSCONO TUTTI - I LEGHISTI ORA NON SOTTOVALUTANO PIU’ VINCENZO SOFO, FIDANZATO DI MARION LE PEN - “CONDOTTE” IN CRISI MA VINCE GARE D’APPALTO...

VINCENZO SOFO

Berto Evitandolo per Dagospia

Ma lo sapete che il fidanzato di Marion Le Pen, Vincenzo Sofo, il "talebano" leghista di origini calabresi ma ben piantato (lui, e la sua moto Bonneville) sotto la Madonnina, non è il solito belloccio tutto spalle e stupidità? Basta seguire il suo think tank (il Talebano, appunto). Nella Lega anche chi non se lo filava, adesso se lo fila.

Giuseppe Bonomi www agrpress it

Ahi ahi, Condotte che fallisce è un bel problema. Specialmente nella Toscana di Matteuccio Renzi. A Milano tutti guardano con interesse alle partite sul sottoattraversamento Tav di Firenze e al nuovo ospedale di Pisa. I poteri finanziari sotto la Madonnina notano con disappunto che malgrado l'arresto di Duccio Astaldi, malgrado lo spettro della liquidazione, Condotte continua ad ottenere vittorie non da poco contro rivali agguerrite nel campo degli appalti pubblici. Un esempio? l'Ospedale Cisanello. Chissà mai perché Regione, Comune etc etc si stanno mettendo in un ginepraio di ricorsi? Forse aspettano l'intervento di Di Maio sull'amministrazione controllata?

STEFANO BUFFAGNI

Il Movimento 5 Stelle non molla la partita di Fs. Neanche di un centimetro. Ma avvisate i naviganti e soprattutto i pendolari che Giuseppe Bonomi, "portato" dalla Lega, è a un passo dal traguardo. Soprattutto dopo che i pentastellati hanno fatto pesca grossa in Cdp con Stefano Buffagni che di fatto ha "imposto" Palermo come amministratore delegato.

Chi mente? Mentana o Mente? Il cronista che si è beccato del "coglione" da Chicco si chiama Nicola Mente, e nel giro di Palazzo Marino lo conoscono tutti. Chissà perché nessuno del sindacato o dell'ordine è intervenuto a tutelare il povero cronista?

enrico mentana

Sapete qual è l'unica partecipata del Comune che non ha il limite di due mandati per presidente e ad? E' A2A, poiché è quotata in Borsa. Chissà, magari Camerano e Valotti pensano di farsi un terzo giro (ma dipende dalla Borsa...)

Ora il Comune di Milano, per difendersi dall'accusa di aver venduto una piazzetta a Apple, si "inventa" che i contributi di Apple sono stati destinati al Piano Periferie. Come se fosse stata Cupertino a deciderlo e magari a metterci soldi extra...

ferragni fedez

Sempre a proposito di piazza Duomo e dintorni: andate a dire a Beppe Sala che sotto le palme sembra un bivacco, un suk qualcosa, di indecente.

Avete presente Fedez e Chiara al Comune di Rozzano? Beh, i concittadini non l'hanno presa bene: "Ma chi l'ha mai visto quello? Viene a fare il figlio del bronx qui da noi che a Rozzangeles ci viviamo", dicono nei bar. Ma soprattutto ce l'hanno con il sindaco, la piddina Barbara Agogliati: "Perché ha sposato loro e non noi?". Invidia o realtà? Ah, saperlo...

beppe sala al gaypride 2018