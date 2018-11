DUOMO POLITIK - TUTTI VOGLIANO PARLARE CON STEFANO BUFFAGNI: PARE CHE ABBIA TUTTI I DOSSIER CHE CONTANO NEL MONDO DELL'ENERGIA - “UCCELLI DI ROVO” TRA IL CONSIGLIERE LEGHISTA CON LA PASSIONE DELLE RUOTE E LA POLITICA CON LA FISSA DELLO SPORT - NON DITE A DI MAIO CHE DEVE SBLOCCARE LA QUESTIONE TECNIS. E MAGARI STARE PURE ATTENTO ATTENTO ALTRIMENTI…

Berto Evitandolo per “Dagospia”

GIUSEPPE SALA

Uccelli di rovo tra il consigliere leghista con la passione delle ruote e la politica con la fissa dello sport. In Regione ne parlano tutti, ma proprio tutti...

Dicono che si siano ritrovati per fare il punto su Fondazione Fiera. Il dg del Comune di Milano Malangone, il sindaco Sala, Giacomo Lucchini ad di Nolostand e altri alti papaveri di Palazzo Marino. La domanda è: perché? In fondo la nomina è regionale...

Che cosa ci faceva Paolo Romani con i capelli lunghi lunghi (e passa da un barbiere) da Berti? Forse l'ex numero uno di Forza Italia al Senato (dopo lo scazzo con Silvio, i suoi momenti di gloria sono finiti) doveva vedere Paolo Pillitteri. Per la serie, vecchie glorie. Glorie, ma comunque vecchie.

PAOLO ROMANI CON LA FIGLIA

Come avrà fatto Patrizia Rutigliano a portare Giuseppe Conte al suo Snam Partners' Day? Un piccolo colpo da maestro, considerato che solo un'ora e mezza prima si trovava a Roma all'Eur a un convegno di Poste... Gli avrà mica messo a disposizione l'aereo di stato...

A proposito di Snam, chissà com'è che con il gotha dell'energia, con Guzzetti a far da cerimoniere, l'unico esponente governativo (che ha aperto la giornata), a parte Giuseppe Conte ovviamente, è stato Stefano Buffagni. Pare che tutti vogliano parlare con lui e che lui abbia tutti i dossier che contano nel mondo dell'energia.

Stefano Buffagni1

In Regione Lombardia ne parlano quasi tutti: un maxibando per tutti i servizi di assicurazione. Pare che in pole position ci sia Aon. Un po' bizzarro visto che ancora non è manco stata aperta la busta, no? Di certo su quella gara ci tengono gli occhi in molti per vedere che tutto sia svolto in modo ultra-regolare.

Sapete chi è Antonio Delle Chiaie? E' un manager che sta muovendo mari e monti per vincere in tribunale una causa molto onerosa su una strada valtellinese. Chissà se gli interessati cederanno alle lusinghe e vincerà lui. Oppure se... no.

REGIONE LOMBARDIA - IL PIRELLONE

Ehi, non dite a Di Maio che deve sbloccare la questione Tecnis, e magari stare pure attento attento. Altrimenti altro che il lavoro nero con il padre, qui i conflitti di interessi saranno mostruosi.