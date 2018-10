5 ott 2018 15:06

LA DURA LEGGE DEL MENG - IL PRESIDENTE DELL'INTERPOL È ''SCOMPARSO'': MENG HONGWEI, CINESE DI 64 ANNI, È SOTTO INDAGINE IN CINA E NON È PIÙ TORNATO A CASA DAL 29 SETTEMBRE - L'UOMO, GIÀ VICEMINISTRO IN CINA, ERA STATO NOMINATO AL VERTICE DELL'INTERPOL NEL 2016 E SI ERA TRASFERITO A LIONE, DOVE C'È IL QUARTIER GENERALE. ORA LA MAGISTRATURA FRANCESE INDAGA DOPO LA DENUNCIA DELLA FAMIGLIA