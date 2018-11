ECCO IL LEADER DELL’OPPOSIZIONE – È DIVENTATA VIRALE LA FOTO DI LANCIO DELL’OSPITATA DI MATTEO SALVINI ALLA TRASMISSIONE DI RAITRE “ALLA LAVAGNA”: IL VICEPREMIER E' INSIEME A UN GRUPPO DI BAMBINI SORRIDENTI, TRANNE UNO – IL RAGAZZINO A DESTRA, CON UNA MAGLIETTA ROSSA, ISOLATO, FA UNA FACCIA DI DISAPPUNTO. SARÀ IL FIGLIO DI QUALCHE RADICAL CHIC? – VIDEO: LA PUNTATA INTEGRALE

Da www.lettera43.it

MATTEO SALVINI OSPITE DELLA TRASMISSIONE 'ALLA LAVAGNA'

Il ministro degli Interni Matteo Salvini il 12 novembre è stato il primo ospite della nuova trasmissione su Rai 3 "Alla Lavagna", dove un personaggio famoso del mondo della politica, del giornalismo e dello spettacolo viene intervistato da un classe di 18 bambini tra i 9 e i 12 anni. Tra le altre cose, i bambini hanno chiesto al vicepremier se lui è razzista, ricevendo questa risposta: «No, tutt'altro. Razzista significa sentirsi superiore a qualcuno in base al colore della pelle, a dove sei nato, a quanti soldi hai.

E io non mi sento superiore a nessuno. Ma voglio delle regole. Siamo tutti uguali, ognuno con le sue identità, però voglio che tutti rispettino le regole». Sui social network, però, si è parlato soprattutto della foto che accompagna il lancio di questa prima puntata dove alle espressioni di entusiasmo dell'intera classe si contrappone la mestizia del ragazzino in maglia rossa, sulla destra della foto.

IL BAMBINO CHE NON RIDE NELLA FOTO CON SALVINI

Durante l'intervista Salvini ha avuto un minuto a disposizione per spiegare il sovranismo. Se l'è cavata così: «Sovranismo significa che alla fine la decisione deve spettare a ciascuno di voi. l'Europa è come una classe di 27 alunni e sovranismo significa che in Europa si discute poi però a decidere come si fanno i compiti, su quale materia impegnarsi, del vostro futuro e della nostra vita, siete voi. Si ascoltano tutti e poi ognuno deve avere diritto di scegliere nella sua classe e nel suo Paese come vivere». Tra gli ospiti delle prossime puntate, Rita Dalla Chiesa, il ministro Danilo Toninelli, la giornalista Milena Gabanelli.

