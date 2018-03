ECCO L’UNICO SCONTRO POLITICO CHE ECCITA I SOCIAL: LA TARIFFA DEL TRENO - UNA NEOELETTA GRILLINA PUBBLICA FIERA IL SUO BIGLIETTO BARI-ROMA, SOTTOLINEANDO CHE È IN ‘SUPER ECONOMY’ E DUNQUE UN GRANDE GESTO ANTI-CASTA - SUBITO ARRIVA UNA MANDRIA DI FURBONI: ‘EHI, MA È DI PRIMA CLASSE!’, NON SAPENDO CHE CON LA TARIFFA SUPER ECONOMY LA PRIMA CLASSE COSTA MENO DELLA SECONDA CLASSE A PREZZO PIENO. DIFFICILE DIRE CHI È PEGGIO

Da www.huffingtonpost.it

IL BIGLIETTO DI FRANCESCA ANNA RUGGIERO DA BARI A ROMA

"Oggi partiamo per Roma per la proclamazione. Con le mani libere e in esse solo il biglietto in classe Super Economy, per non incidere troppo nelle tasche dei contribuenti. Ci rivediamo presto per rendicontare direttamente cosa sarà successo a Montecitorio in questa importantissima settimana".

La neodeputata Francesca Anna Ruggiero, eletta tra le file del Movimento 5 Stelle di Bitonto (Bari), ha pubblicato sul suo profilo Facebook la foto del ticket Trenitalia, accompagnato da questa didascalia. Il tentativo era vantarsi di aver optato per una tariffa più economica, ma l'attenzione degli utenti è stata catturata da un altro particolare: il posto è in prima classe.

La scelta non è stata gradita dai social, che hanno reputato una contraddizione celebrare la propria parsimonia, senza preoccuparsi quel dettaglio, secondo molti senza neanche accorgersene.

FRANCESCA ANNA RUGGIERO

"Non sa nemmeno leggere i biglietti del treno", scrive un utente. "Quanta inutile, puerile e misera demagogia", aggiunge un altro. "Non sanno distinguere, valutare, una tariffa e li abbiamo scelti per governarci", si legge in un commento. Qualcuno cita Ligabue e la sua "Tutti vogliono viaggiare in prima", qualcun altro suggerisce le venga affidato il ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture.

Più dell'ironia, però, tra i commenti regna indignazione,anche se non mancano i difensori ella pentastellata: "Trenitalia ha tre tipi di tariffe, base, economy e super economy sia per la prima classe che per la seconda. In economy e super economy i posti sono contingentati, perciò pochi e vanno via prima. E a volte può capitare che la tariffa super economy della prima classe sia di poco superiore alla tariffa base della seconda classe. Non la prendereste anche voi?".