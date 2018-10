UCCI UCCI, SENTO ODOR DI MARCO BUCCI – LA CANDIDATURA DI CLAUDIO GEMME A COMMISSARIO PER IL PONTE DI GENOVA STA TRAMONTANDO PER VIA DELL’IPOTETICO CONFLITTO D’INTERESSI (È MANAGER FINCANTIERI). PRENDE QUOTA L’IPOTESI DI NOMINARE IL SINDACO – IERI SERA SONO ARRIVATI I PRIMI 19 MILIONI DI EURO PER COPRIRE LE SPESE D’EMERGENZA DEL CROLLO DEL VIADOTTO