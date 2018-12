EUROSCETTICI ALL’AMATRICIANA – IL 69% DEGLI ITALIANI VUOLE UN ACCORDO CON L’EUROPA PER RIDURRE IL DEFICIT IN MANOVRA – IL GROSSO DEI FAVOREVOLI SI COLLOCA NEL CORPACCIONE DEGLI ELETTORI LEGA E M5S. DELLE MISURE CONTENUTE NELLA LEGGE DI BILANCIO QUELLA CHE PIACE MENO È IL REDDITO DI CITTADINANZA: PER IL 42% SI PUÒ SACRIFICARE…

Diodato Pirone per “il Messaggero”

Sulla manovra la grande maggioranza degli italiani, il 69% ovvero sette elettori su dieci, è favorevole ad un accordo con l' Europa sulla riduzione del deficit rispetto al 2,4% fissato a fine ottobre dal governo giallo-verde. La tendenza è fotografata da un sondaggio SWG che divide il popolo dei favorevoli all' intesa in due categorie: il 28% viene classificato come favorevole senza se e senza ma mentre il 41% preferirebbe fare concessioni ridotte alla Commissione. Solo un italiano su 6, ovvero il 16%, è per lo scontro aperto con Bruxelles.

A sorpresa il grosso dei favorevoli, sia pure sulla base di una limatura della manovra, si colloca nel corpaccione degli elettorati di Lega e 5Stelle. I leghisti favorevoli alla trattativa leggera sono a quota 48% mentre i pentastellati raggiungono quota 52%. Il 17% dell' elettorato leghista si dichiara addirittura per un accordo che venga incontro in maniera assoluta alle richieste dell' Europa.

Stando ai dati SWG il segmento della manovra giallo-verde considerato meno difendibile è il Reddito di Cittadinanza che risulta in testa alle concessioni da poter fare a Bruxelles per il 42% degli elettori. La quota 100 sulle pensioni è invece sacrificabile per il 22% degli italiani mentre la flat tax al 15% per le partite Iva viene indicata solo dal 17% degli elettori fra i capitoli della manovra da rimettere in discussione.

Va segnalato che il 57% degli elettori della Lega indica il Reddito come dossier trattabile mentre il 25% dell' elettorato M5S non indica alcun tema fra quelli da sforbiciare.

Assai interessante è la terza domanda del sondaggio SWG: «Secondo lei la crescita serve soprattutto a....». Ebbene, praticamente la metà degli italiani, il 47% per l' esattezza, ha risposto che la crescita serve a «diminuire le eccessive diseguaglianze e a rimettere in moto la mobilità sociale». In tutta evidenza la risposta indica che nella società italiana resta forte una spinta dinamica unita alla necessità di ridurre la diseguaglianza.

