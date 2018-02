FAMIGLIA CRISTIANA - ORRORE NEL PIACENTINO: UN UOMO COLPISCE IN TESTA MOGLIE E FIGLIO CON UNA CHIAVE INGLESE E TENTA IL SUICIDIO – IL 62ENNE HA AGGREDITO MOGLIE E FIGLIO NEL SONNO, RIDUCENDOLI IN FIN DI VITA. POI HA UCCISO PURE IL CANE…

Raffaello Binelli per il Giornale

carabinieri

Un uomo di 62 anni è stato arrestato, nel Piacentino, con una gravissima accusa: quella di aver aggredito i suoi familiari (moglie e figlio) colpendoli in testa con una chiave inglese (o un giratubi) riducendoli in fin di vita.

L'aggressione è avvenuta verso le 3 di notte in una cascina di Castell'Arquato, comune di 4600 abitanti. Prima ha colpito il figlio di 24 anni, che stava dormendo. Le grida del ragazzo hanno svegliato la donna (58 anni), che subito dopo è stata a sua volta colpita. Gravemente feriti, i due sono stati portati in elicottero all’ospedale Maggiore di Parma: ricoverati nel reparto di Rianimazione, sono molto gravi.

Dopo l'aggressione l'uomo, forse resosi conto di quanto aveva fatto, è andato in cucina per aprire il gas e tentare il suicidio. Ma non vi è riuscito. A lanciare l'allarme sono stati i colleghi della donna, che stamani, non vedendola arrivare a lavoro, hanno avvertito al telefono un parente, che si è recato sul posto per verificare se fosse accaduto qualcosa di grave.

ambulanza

Giunto alla cascina si è reso conto della tragedia. In un lago di sangue giacevano mamma e figlio, mentre l'uomo, anche lui per terra, era in stato di choc. Pare che avesse problemi psichici e fosse seguito dai servizi sociali. L'uomo si sarebbe scagliato anche contro il cane, uccidendolo.