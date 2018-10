E FAMOSE ‘STA GAZEBATA! - I GRILLINI VOGLIONO MONTARE GAZEBO IN TUTTA ITALIA PER SPIEGARE LA MANOVRA AL POPOLO - NEL M5S SONO CONVINTI CHE SARÀ UN MODO PER UTILIZZARE LA PIAZZA CONTRO L’EUROPA CATTIVA, NEI GIORNI CRUCIALI IN CUI BRUXELLES ESAMINERÀ LA MANOVRA ECONOMICA

Marco Antonellis per Dagospia

Da Matteo Renzi a Luigi Di Maio è sempre la solita gazebata. Tanto è simile il reddito di cittadinanza al famoso assistenzialismo "tanto al chilo" degli 80 euro dell'ex Premier di Rignano tanto sono simili i metodi comunicativi del fu rottamatore e degli attuali rivoluzionari da tastiera: il gazebo.

Volete sapere gli spin doctor a 5stelle cosa hanno escogitato per far arrivare la "manovra del popolo" al popolo? Avete indovinato: con una bella gazebata. Insomma, dopo anni di renzismo sfrenato, dopo tanto parlare di comunicazione politica online in Italia non si è inventato ancora niente di meglio per dialogare con i cittadini che il caro vecchio 'banchetto'.

Sarà proprio attraverso i gazebo quindi, a cominciare dalla manifestazione Italia 5stelle che si terrà al Circo Massimo di Roma tra poco più di 2 settimane, che si tenterà di spiegare al colto e all'inclita i meravigliosi vantaggi della manovra economica in via di approvazione.

E come in tutte le gazebate che si rispettino ci saranno i parlamentari, i dépliant e materiale cartaceo a gogò sperando che venga letto e non cestinato. Inoltre, trapela dai vertici pentastellati, sarà anche un ottimo modo per utilizzare la piazza contro Bruxelles, contro l'Europa cattiva e matrigna. Proprio per questo i banchetti sparsi nelle piazze di tutta Italia dovrebbero tenersi nei giorni cruciali in cui Bruxelles esaminerà la manovra economica italiana.

