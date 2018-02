LA FANTAPOLITICA DI FRANCESCA BARRA, CANDIDATA PD: “PROMETTO DI ACCELERARE LA LINEA FERROVIARIA PER MATERA, IL CUI TERMINE DEI LAVORI È PREVISTO PER IL 2022, PORTANDOLO AL 2019 - I MIEI GENITORI SONO DI DESTRA PERO’ MI VOTANO. MIO MARITO, CLAUDIO SANTAMARIA, AVEVA APPOGGIATO VIRGINIA RAGGI MA…”

Da “Un giorno da pecora”

“La mia candidatura? Me l'ha proposta Matteo Renzi, che mi ha telefonato e mi ha detto: conosco il tuo impegno per la Regione Basilicata e tutte le battaglie che hai combattuto“. A dirlo è Francesco Barra, candidata Pd, oggi al programma di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora, condotto da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro.

“Oggi qui volevo sottoscrivere un patto con i lucani”, ha esordito la Barra a Radio1. Qual è la prima cosa che farebbe se venisse eletta? “Mi sembra impossibile che Matera, capitale europea della Cultura 2019, non abbia un teatro agibile. E poi: com'è possibile quando si parla di cultura e di incremento del turismo sapere che in Basilicata ci sono ancora difficoltà per i mezzi di trasporto?”

Quindi cosa metterebbe nel suo 'patto'? “Il mio patto è accelerare la linea ferroviaria, il cui termine dei lavori è previsto per il 2022, portandoli al 2019 ed anticipando di due anni la fine. Vorrei portare a Matera la linea ferroviaria più veloce e più agibile”. E per il teatro? “Mi impegno a far si che entro il 2019 Matera abbia un teatro agibile”. Lei farebbe un confronto dal vivo coi suoi avversari in Basilicata? "Assolutamente si - ha detto Barra a Un Giorno da Pecora -. Anzi, faccio un appello: cari Rospi, Caiata e Bubbico, facciamo un incontro, nel nostro territorio".

PD, BARRA: CRITICATA SUI SOCIAL DAI GRILLINI PER CANDIDATURA PD, ANCHE MIO MARITO SANATAMARIA DA QUANDO HA ANNUNCIATO CHE MI APPOGGIA

Francesca Barra, giornalista e candidata per il Pd alla Camera, oggi è stata ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, dove ha parlato di come i suoi affetti, da suo marito Claudio Santamaria alla sua famiglia, hanno accolto questa sua decisione. Oggi suo marito la sostiene politicamente, ma Claudio Santamaria era considerato un grillino...”Lui aveva appoggiato la Raggi, perché lui appoggia le persone in cui crede, per poi, magari, esserne deluso ”.

E come ha preso la sua candidatura col Pd? “Ero con lui quando ho ricevuto la telefonata di Renzi in cui mi proponeva la candidatura. Claudio mi ha detto: vai, io credo in te, ce la faremo”. Lei ha avuto una valanga di 'hater' che la hanno criticata quando è emersa la sua relazione con Santamaria. Oggi viene criticata online più per quello o per la candidatura nel Pd? “Più per essermi candidata nel Pd e non coi grillini. E quindi i grillini che sostenevano Claudio, ora mi stanno criticando”. E i grillini attaccano anche lui?

“Si. Quando ha pubblicato questo video su Instagram in cui diceva che mi avrebbe appoggiato, hanno iniziato ad andare giù con le offese, perché è l'unico modo che hanno per esprimere le loro idee”. Suo padre è stato candidato per Alleanza Nazionale, ed è di destra. La voterà? “Assolutamente sì, mio padre mi appoggia, quando l'ho chiamato per dirle che mi candidavo mi ha detto: vai vai vai! E - ha concluso a Rai Radio1 la Barra - mi vota anche mia madre, che ha avuto qualche difficoltà in più di mio padre, perché sa che lavoro bene”.

