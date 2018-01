FELUCHE DI FINE STAGIONE - IMBARCATA DI NOMINE ALLA FARNESINA: TUTTI FEDELISSIMI DI RENZI E BOSCHI - COME DAGOANTICIPATO, A BUENOS AIRES FINISCE GIUSEPPE MANZO (EX PORTAVOCE DI TERZI) – CONTINUA LO SCAZZO PER L’ONU A NEW YORK FRA LA ZAPPIA E GIANSANTI - DIPLOMATICI INCAZZATI: PENSANO RICORSO A CANTONE

Tra le promozioni di fine corsa e l' organizzazione del voto prossimo futuro: il Consiglio dei Ministri di venerdì ha fatto un' infornata di nomine riguardanti la Farnesina, tra promozioni di ambasciatori e cambi di sede. Una tornata che va a completare quella del 10 luglio, quando già alcuni amici preziosi del premier, Paolo Gentiloni, dell' ex premier, Matteo Renzi e del ministro degli Esteri, Angelino Alfano, erano stati sistemati […]

Il primo spostamento significativo è quello di Giuseppe Manzo , che da ambasciatore a Belgrado diventa ambasciatore a Buenos Aires […] Per il referendum costituzionale del 2016 gli elettori erano 673.237 e i votanti furono 170.532. Manzo - che è stato portavoce anche dell' ex ministro Giulio Terzi Sant' Agata quando era alla Farnesina e non ha nel suo curriculum alcuna esperienza di America del Sud - è stato fortemente sponsorizzato da Renzi e da Maria Elena Boschi […]. Teresa Castaldo , che presenziò a un comizio elettorale dell' allora ministra delle Riforme, ha "guadagnato" la sede prestigiosa di Parigi (nominata il 10 luglio, ci andrà la settimana prossima), battendo - tra gli altri - Luca Giansanti , direttore degli Affari politici della Farnesina.

Avanzamento di carriera anche per Gian Lorenzo Cornado , che è stato promosso ambasciatore di grado e nominato rappresentante dell' Italia alle Nazioni Unite a Ginevra […]. Cornado, allora ambasciatore in Canada (altro Paese con una grande comunità italiana), aveva organizzato un incontro a Toronto per "Basta un sì", prevedendo pure un suo intervento. Col governo Gentiloni, poi, è arrivato a Roma come capo di gabinetto di Alfano. In genere, prima di due anni non si può ripartire: ma lui a marzo andrà a Ginevra evitando il rischio di restare senza incarichi prestigiosi post-voto.

Il vice di Cornado alla Farnesina, Lorenzo Fanara , la promozione l' aveva già avuta a luglio: come ambasciatore a Tunisi, al posto di Raimondo De Cardona […]. Ma d' altra parte lui, originario di Agrigento come Angelino, prima di essere suo vice capo di gabinetto, ne era stato compagno di classe.

Sempre venerdì, Giorgio Marrapodi è stato indicato Direttore generale per la Cooperazione allo Sviluppo e poi sono arrivate tre nomine a grado di Ambasciatore: Giuseppe Morabito e Riccardo Guariglia diventano, rispettivamente, ambasciatore a Lisbona e Capo del cerimoniale, mentre Giorgio Starace , che già aveva preso servizio a Tokyo a luglio, è stato promosso ieri. È il fratello di Francesco Starace, amministratore delegato dell' Enel.

Alla Farnesina l' agitazione è massima. Tanto è vero che c' è chi sta valutando di fare un esposto all' Anac di Raffaele Cantone […]. Tra le più controverse di allora, da segnalare, quella di Lorenzo Trombetta , già capo di gabinetto di Gentiloni alla Farnesina, e sherpa del G7 : ora è ambasciatore a Londra. E poi Piero Sebastiani che, da ambasciatore a Madrid, e prima ancora che fossero trascorsi i due anni necessari, è arrivato all' Ambasciata presso la Santa Sede a Roma.

Maria Angela Zappia […],aspetta la nomina come ambasciatrice all' Onu, a New York, che però non arriva. Il suo competitor è Giansanti, che ha già perso Parigi. La consigliera diplomatica del Quirinale, Emanuela D' Alessandro , era stata invece già promossa ambasciatrice di rango. Tra le nomine sui generis va ricordata invece quella ai vertici dell' Ice […]. Renzi nominò Niccolò Ricci , figlio di Stefano, fondatore di un' azienda di lusso sartoriale fiorentina di Firenze e, in passato, tra i sarti del segretario democratico.