FERRARA LOGORA CHI CE L'HA - TRAVAGLIO: “RENZI TE LA METTO GIU’ CRUDA: GIULIANO FERRARA VOTA PD - E’ DURISSIMA DA ACCETTARE PERCHE’ COL SUO BACIO DELLA MORTE, NE HA FATTI SECCHI PIÙ LUI CHE IL COLERA. SIAMO SOLIDALI COL PD NELL'ORA FORSE PIÙ GRAVE DELLA SUA STORIA: UNA PUNIZIONE COSÌ TERRIBILE, DIREI VETEROTESTAMENTARIA, NON LA MERITAVA NEPPURE RENZI…”

Estratto dell’articolo di Marco Travaglio per il “Fatto Quotidiano”

Io non so come dirlo, perché mi sa che Renzi il Fatto lo legge ancora. Però dài, pazienza. Matteo, se stai leggendo, tieniti forte, fatti coraggio e tròvati una sedia comoda, meglio una poltrona, ché certe notizie è meglio ascoltarle da seduti. Te la metto giù così nuda e cruda, senza inutili preamboli o ridicoli eufemismi per indorare la pillola, tipo quando uno muore sul colpo e ai parenti dicono che è grave in ospedale: Giuliano Ferrara vota Pd.

L'ha annunciato lui stesso ieri, sul Foglio, forse per mettere sull'avviso gli sventurati destinatari del suo voto, affinché - se ci riescono - adottino le dovute precauzioni contro il suo endorsement mortale: "Non avrei mai pensato che avrei dovuto votare nel mio collegio romano, in quanto sostenitore dell' unico partito costituzionale residuo, per un Pd che mi porterà la mano a metter la croce su Paolo Gentiloni alla Camera, e vabbè, e Emma Bonino al Senato" (ma sì, pure l'abortista Bonino, che per chi 10 anni fa fondò la lista "Aborto? No, grazie" non è niente male).

Lo so, è una minaccia atroce, e durissima da accettare per chi sperava nella remuntada renziana. Ferrara, basta la parola: col suo bacio della morte, ne ha fatti secchi più lui che il colera. Ora al Nazareno diranno: ma come, già abbiamo la Picierno, la Rotta, la Morani, la Madia, la Fedeli, la Boschi-Wälder, la Lorenzin, e poi Lotti, Faraone, Carbone, Anzaldi, Andrea Romano, Mario Lavia, Rosato, persino Casini, tutte sfighe che al confronto le dieci piaghe d'Egitto erano Disneyland, e ora ci tocca pure Ferrara?

Ma perché proprio a noi, ma che abbiamo fatto di male, ma quali peccati originali dobbiamo espiare, ma che colpa abbiamo noi, ma allora Dio non esiste o forse c'è ma ci sottopone a prove disumane che non siamo in grado di superare. Ma allora finiteci con un colpo secco alla nuca e facciamo prima. Però è così, non c'è niente da fare, tanto vale farsene una ragione, stringere i denti, pregare molto, rassegnarsi, aspettare che il tempo rimargini la ferita, essere forti.

Noi, per quel che vale, siamo solidali col Pd nell'ora forse più grave della sua storia. L'abbiamo criticato, sì, anche duramente, per le boiate che ha combinato nei primi dieci anni di vita, soprattutto negli ultimi cinque. Però una punizione così terribile, direi veterotestamentaria, non la meritava neppure Renzi. L'appoggio di Ferrara, come se non bastasse il bacio della morte di Eugenio Scalfari, è uno di quei colpi da cui nessuno s'è mai rialzato. Eccetto i fortunati che, dopo averlo avuto sul groppone, sono riusciti a liberarsene. Infatti Berlusconi, appena appresa la notizia, ha quasi ripreso i colori.

