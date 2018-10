A FERRUCCIO E FUOCO – DE BORTOLI RANDELLA IL PREMIER CONTE: “SI È AUTODEFINITO AVVOCATO DEL POPOLO. DUNQUE FACCIA GLI INTERESSI DEGLI ITALIANI, DIFENDA I LORO RISPARMI. SENZA ILLUDERLI, SENZA SBILANCIARSI IN COLOSSALI PROMESSE – DICA QUALCHE VOLTA NO AI SUOI DUE AZIONISTI DI MAGGIORANZA. ANCHE CHI HA MOLTO CONSENSO NON OCCUPA LE ISTITUZIONI COME FOSSERO ‘AULE SORDE E GRIGIE’, MA…”

Da www.liberoquotidiano.it

DE BORTOLI CONTRO CONTE

Nel mirino di Ferruccio de Bortoli ci finisce il premier, Giuseppe Conte. Su Twitter, il giornalista rilancia un suo commento pubblicato sul Corriere della Sera: "Il presidente Conte si è autodefinito avvocato del popolo. Dunque, faccia gli interessi degli italiani, difenda i loro risparmi. Senza illuderli, senza sbilanciarsi in colossali promesse. Non vi sono soldi per tutto", premette. Dunque, sul quotidiano di via Solferino, parlando della manovra si rivolge direttamente a Conte: "Non esponga il Paese a rischi inutili. Dopotutto si è autodefinito, senza un briciolo di ironia, 'avvocato del popolo'. Dunque, faccia gli interessi degli italiani, difenda i loro risparmi. Senza illuderli, senza sbilanciarsi in colossali, quanto poco credibili, promesse".

conte di maio salvini

Quindi de Bortoli, dopo aver sottolineato come il premier sia schiacciato e reso invisibile da Matteo Salvini e Luigi Di Maio, aggiunge: "Dica qualche volta — e anche pubblicamente — no ai suoi due azionisti di maggioranza, li richiami al rispetto delle forme. A una certa sobrietà negli atteggiamenti. Al rispetto delle istituzioni. Anche chi ha molto consenso e il vento dei sondaggi a favore non occupa le istituzioni come fossero 'aule sorde e grigie', le rappresenta".

FERRUCCIO DE BORTOLI

Facendo il punto sulla situazione in cui si trova il nostro Paese dopo il varo della manovra, l'ex direttore del Corriere della Sera sottolinea: "La differenza oggi (rispetto alle manovra dei governi precedenti, ndr) è che l’ombrello della Banca centrale europea si sta chiudendo e qualcuno che compri i nostri titoli di Stato dovremmo pur trovarlo. Il professor Conte non è un economista ma come avvocato del popolo o dei suoi due vivaci clienti dovrebbe soppesare rischi e opportunità, costi e benefici. È poi un esperto di arbitrati e dunque dovrebbe essere in grado di comporre interessi diversi, a volte confliggenti. Al valore dell’arbitrato, essendoci di mezzo il Paese, non vorremmo nemmeno pensare, parcella compresa".

GIUSEPPE CONTE

Infine, una chiusa con post scriptum piuttosto apocalittica: "P.s. Conte è devoto di padre Pio e tiene sempre una sua immaginetta in tasca. Bene. Se la porti sempre con sé. Anche i laici più accaniti sono d’accordo. Non si sa mai. Non vorremmo, un giorno, non avere più santi a cui votarci", conclude de Bortoli.

GIUSEPPE CONTE CON I FRATI A SAN GIOVANNI ROTONDO tria conte di maio salvini 1 GIUSEPPE CONTE E L IMMAGINE DI PADRE PIO MATTEO SALVINI GIUSEPPE CONTE SALVINI DI MAIO CONTE BY SPINOZA conte di maio salvini VERTICE DEL GOVERNO SUL DEF luigi di maio giuseppe conte matteo salvini MOAVERO DI MAIO SALVINI CONTE MATTARELLA SALVINI DI MAIO CONTE giuseppe conte salvini e di maio discorso prima della fiducia 1 tria conte di maio salvini giuseppe conte salvini e di maio discorso prima della fiducia 2 di maio e salvini CONTE GIORGETTI giuseppe conte sebastian kurz 8 di maio salvini giuseppe conte donald trump 11 giuseppe conte donald trump 10 GIUSEPPE CONTE SULLA PRIMA PAGINA DI FAMIGLIA CRISTIANA