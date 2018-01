W LA FIGA! - MA CHE CE FREGA DEI MIGRANTI! SALVINI HA TROVATO LA PROMESSA ACCHIAPPA VOTI: “VOGLIAMO RIAPRIRE LE CASE CHIUSE. BISOGNA REGOLAMENTARE E TASSARE LA PROSTITUZIONE COME NEI PAESI CIVILI” - LA PIDDINA FABRIZIA GIULIANI SI OPPONE: “IL NOSTRO PAESE NON TORNERA’ MAI INDIETRO…”

salvini

Da www.lastampa.it

A un mese e mezzo dalle elezioni il leader della Lega Nord lancia una nuova proposta: «Regolamentare e tassare la prostituzione come nei Paesi civili, riaprendo le “case chiuse”. Ne sono sempre più convinto». La proposta arriva qualche giorno dopo quella di abolire l’obbligo dei vaccini. Idea rilanciata anche dal candidato premier del M5S Luigi Di Maio.

LA REPLICA DEL PD

«Sull’idea delle “case chiuse” Salvini se ne faccia una ragione: il nostro Paese, per fortuna, non tornerà mai indietro” la replica della deputata del Pd Fabrizia Giuliani. Noi non consentiremo mai politiche che farebbero felici i trafficanti di esseri umani. Le donne della Lega si ribellino, anche perché l’Europa, forse Salvini non lo sa, sta andando in senso opposto».

Fabrizia Giuliani

L’ASSOCIAZIONE PAPA GIOVANNI XXIII

Liberare le «moderne schiave»: questo dovrebbe essere l’impegno di un «Paese civile» sostiene l’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, da anni impegnata a salvare dalla strada le prostitute. «Caro @matteosalvinimi, i paesi civili sono quelli che liberano le moderne #schiave del sesso per la #prostituzione» si legge in un tweet. «Ragazzine che provengono da quei paesi #stranieri cui tu vorresti impedire l’ingresso in Italia. Costrette a vendersi ai #clienti maschi italiani per due lire».