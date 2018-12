FIGLIE DI PUTIN - LA MISTERIOSA EKATERINA DEBUTTA IN TV E PRESENTA IL SUO LAVORO DI SCIENZIATA, DOPO ESSER SEMPRE STATA NASCOSTA DAL PADRE: È IN ARRIVO UN RUOLO POLITICO PER LE GIOVANI DONNE? LA PRIMOGENITA MARIA È ENDOCRINOLOGA, ENTRAMBE HANNO ASSUNTO COGNOMI FALSI. LA EX MOGLIE DI VLAD SI È RISPOSATA, MENTRE LUI AVREBBE AVUTO DUE FIGLI DA ALINA, L'EX GINNASTA MAI UFFICIALIZZATA NEL RUOLO DI FIRST LADY

Fabrizio Dragosei per il “Corriere della Sera”

EKATERINA PUTINA

Ufficialmente è stato solo il colloquio con una importante scienziata che lavora nel campo delle neuroscienze. E che ha illustrato nuove tecniche che darebbero alla Russia la possibilità di leggere le onde cerebrali.

Ma tutti sanno che la trentaduenne Ekaterina Tikhonova altri non è che una delle due figlie del presidente Vladimir Putin, sempre tenute al riparo dalle luci della ribalta. O, almeno, ne sono certissimi i media russi che delle giovani donne hanno scritto in questi anni con grande prudenza, per non incorrere nelle ire del padre, assolutamente convinto del fatto che la sua famiglia debba rimanere nell' anonimato. Anche per evitare che i nipotini (e sì, il Putin che cavalca a torso nudo e si avvicina alle tigri è nonno) «finiscano per apparire membri di una specie di famiglia reale e abbiano la vita rovinata», come ha detto in passato lo stesso presidente.

FAMIGLIA PUTIN

E allora perché questa improvvisa uscita pubblica?

L' ipotesi più verosimile e che per la donna si stia iniziando a immaginare un ruolo pubblico. Magari in vista di un qualche futuro politico. Il messaggio che sembra emergere dall' intervista è che a occuparsi della Grande Russia non sia un solo Putin. Ma che un' intera famiglia svolga un po' il ruolo di custode della madrepatria, sul piano politico, scientifico e anche medico. Già, perché la primogenita di Vladimir Vladimirovich, Maria, è endocrinologa.

Dopo l' arrivo a Mosca da San Pietroburgo e fino a quando Putin non divenne primo ministro alla fine degli anni 90, le due ragazze studiavano alla scuola tedesca della capitale.

Poi, ancora prima che il padre diventasse presidente nel Duemila, vennero ritirate e iniziarono a studiare privatamente.

Inoltre, secondo quanto riportato da vari organi di informazione, Maria e Ekaterina assunsero cognomi di «copertura», sempre per mantenere l' anonimato. Vorontsova la più grande e Tikhonova la più giovane.

putin e liudmila

Anche la moglie Lyudmila scomparve dalla scena pubblica dopo l' insediamento al Cremlino. Putin ha solo fatto sapere qualche tempo fa che i due hanno divorziato, ma che «i rapporti sono buoni». Lyudmila, una ex hostess conosciuta ai tempi dell' università, si sarebbe risposata. Il presidente invece ha una relazione con un' altra donna: «Amo e sono ricambiato», ha confessato durante una delle annuali sessioni di risposte alle domande degli elettori. Sui giornali è stato scritto (anche prima del divorzio) che la donna in questione è l' ex campionessa olimpica di ginnastica Alina Kabayeva, trentun anni più giovane del sessantaseienne presidente.

putin e liudmila

Con la Kabayeva Putin avrebbe avuto due figli.

Di Ekaterina Tikhonova si è parlato per il suo matrimonio con Kirill Shamalov, figlio di un amico intimo di Putin, improvvisamente diventato manager e co-proprietario di una importante società petrolchimica, la Sibur, che si è aggiudicata lucrose commesse pubbliche. Dopo il divorzio dalla figlia di Putin, Shamalov sarebbe stato liquidato dalla Sibur.

Chiacchierato anche il centro scientifico guidato dalla Tikhonova che avrebbe ricevuto un importante finanziamento dalla compagnia petrolifera di Stato Rosneft.

la ex ginnasta alina kabaeva

Pure la figlia maggiore di Putin Maria era apparsa in tv a luglio, sempre con il cognome Vorontsova, in un programma che illustrava i progressi della ricerca medica. Anche in quel caso, il suo lavoro appariva importantissimo per il futuro del Paese.

