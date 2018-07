FINCHÉ LA BARCA VA... – I CINQUE STELLE CACCIANO ANDREA MURA, IL DEPUTATO ASSENTEISTA CHE AL TRANSATLANTICO PREFERISCE LA REGATA – I CAPIGRUPPO M5S: “HA UNA SOLA VIA DA SEGUIRE, PRESENTARE LE DIMISSIONI”. EPPURE SECONDO MURA I VERTICI ERANO D’ACCORDO: “IL MOVIMENTO SAPEVA BENISSIMO QUALE SAREBBE STATO IL MIO RUOLO”

1 – VELISTA E ASSENTEISTA, I 5S CACCIANO IL LORO DEPUTATO

andrea mura m5s 3

«L' attività politica non si svolge solo in Parlamento, Si può svolgere anche su una barca». Il velista sardo Andrea Mura è uno abituato ad arrivare primo.

Ha vinto di tutto in mare e il 4 marzo ha anche conquistato un seggio alla Camera con il M5S. È tanto bravo che gli hanno dedicato una scultura nel porto di Cagliari.

Solo che stavolta è in testa alla graduatoria di quelli che a Montecitorio non si fanno vedere con il 96 per cento delle assenze.

E richiamato dal conterraneo Ugo Cappellacci, forzista, a scendere a terra o dimettersi e prendere il largo ha pensato bene di rispondere che lui fa politica al timone.

andrea mura m5s 6

« Io l' ho detto fin dall' inizio, anche in campagna elettorale, che il mio ruolo, più che quello di parlamentare, sarebbe stato quello di testimonial a difesa degli oceani », ha spiegato in un' intervista a La Nuova Sardegna.

Ricordando che alla Camera una volta la settimana ci va. E che comunque in autunno salpa per una solitaria dalla Francia ai Caraibi.

andrea mura m5s 2

Parole che hanno scatenato il coro di altri parlamentari sardi e della europarlamentare dm Pina Picierno: dimettiti. E la rabbia sui social.

Al punto che in serata anche i capigruppo grillini di Camera e Senato gli hanno indicato la rotta da seguire: «Deve presentare subito le dimissioni».

2 – «FACCIO POLITICA IN BARCA» IL DEPUTATO ASSENTEISTA CHE IMBARAZZA I 5 STELLE I CAPIGRUPPO: DIMETTITI

Alberto Pinna per il “Corriere della Sera”

UGO CAPPELLACCI

Il velista deputato Andrea Mura è andato a infilarsi dritto in un uragano che, in confronto, quelli che ha affrontato al timone di Vento di Sardegna - navigatore solitario nella Route du Rhum e nella One Star (primo e unico italiano a vincerle) - erano moderate turbolenze.

Non ha partecipato al 96 per cento delle sedute e, accusato di assenteismo, Mura, Cinque Stelle, ha reagito con un incredibile: «La politica non si fa solo in parlamento; si può fare anche su una barca».

Se non fosse stato abbastanza chiaro: «L' ho detto fin dall' inizio al Movimento che non volevo fare il parlamentare ma il testimonial per salvare gli oceani dalle microplastiche». E ancora: «Un giorno la settimana sono a Roma per la commissione Trasporti.

Parto al mattino con il primo volo e rientro con l' ultimo».

andrea mura m5s 5

Queste e altre «perle» sono state affidate a un' intervista apparsa ieri sul quotidiano La Nuova Sardegna, in risposta a Ugo Cappellacci, deputato di Forza Italia, che ha un conto in sospeso con Mura, dal quale è stato sonoramente sconfitto il 4 marzo nel collegio di Cagliari.

Cappellacci è stato poi ripescato nel listino proporzionale, ma gliel' ha giurata. Ha diffuso i dati: 220 votazioni, appena otto presenze. Accompagnati da un post velenoso: «E non hai rinunciato ai 20 mila euro di indennità parlamentare: perché non ti dimetti?». La replica di Mura ha scatenato il finimondo sul web.

FRANCESCO D'UVA M5S

«Disonora l' istituzione. Lasci la poltrona e faccia tutte le regate che vuole. Evidentemente le sparate di Casaleggio sull' inutilità del Parlamento sono state prese in parola», ha attaccato l' europarlamentare pd Pina Picierno. Fra i più indignati parecchi militanti ed elettori 5 Stelle.

E, dopo una giornata convulsa - pare anche su intervento del vicepremier Di Maio - e il disagio manifestato da altri parlamentari «amici» con richiami all' art. 21 del «codice» M5S che prevede sanzioni per gli assenteisti, a Mura è stato dato l' ultimatum: «Se ritiene di voler continuare a dedicarsi prevalentemente ad altre attività, trascurando il mandato che gli hanno assegnato i cittadini - recita una nota dei capigruppo M5S alla Camera e al Senato Francesco D' Uva e Stefano Patuanelli - ha una sola via da seguire, quella di presentare le dimissioni».

STEFANO PATUANELLI M5S

Affondato? Non si sa. Il deputato velista si è rifugiato sotto coperta. E al di là di qualche «sono stato frainteso», confidato ad amici, non ha fatto sapere se intende dimettersi o se vedrà di diradare le uscite in mare e di andare più spesso alla Camera.

Nell' intervista è parso deciso: «A novembre sono impegnato nella Rotta del Rhum», la regata transatlantica che parte dalla Francia e arriva nei Caraibi. Ondeggiante: «Si vedrà. Adesso faccio questa regata: potrebbe anche essere l' ultima».

andrea mura m5s 1

Ispirato: «Sono fermamente convinto che il ruolo di parlamentare, oltre quello di fare le leggi, sia di essere testimoni e ambasciatori di valori e io lotto per la tutela dell' ambiente e degli oceani».

E in contraddizione con la sua reputazione di generoso e mite, persino supponente: «I 20 mila euro? Avrei guadagnato molto di più se avessi continuato a fare sempre e solo il velista».

andrea mura m5s 4

Per concludere con un categorico: «Il Movimento sapeva benissimo quale sarebbe stato il mio ruolo e mi appoggia totalmente». Che ha ancor più attizzato Cappellacci: «Se (l' assenteismo) è stato concordato, è gravissimo. In qualsiasi ufficio pubblico sarebbe un reato». E costretto infine i capigruppo 5 Stelle ad abbandonare Mura al suo destino: o punta la prua verso Roma o, politicamente, andrà alla deriva.