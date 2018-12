18 dic 2018 20:25

FINISCE A TARALLUCCI E VINO! – RAGGIUNTO L’ACCORDO TRA IL GOVERNO ITALIANO E LA COMMISSIONE EUROPEA SULLA MANOVRA. L’INTESA “VERRÀ UFFICIALIZZATA SOLO DOMANI DOPO IL VIA LIBERA DI BRUXELLES” – IL COLLEGIO DEI COMMISSARI UE NON DARÀ AVVIO ALL’ITER PER LA PROCEDURA D’INFRAZIONE