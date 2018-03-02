FLASH! E' MORTO CARLO RIPA DI MEANA. MALATO DA TEMPO, DOPO L'ADDIO ALL'AMATA MARINA SI E' LASCIATO ANDARE. AVEVA 88 ANNI-
FLASH! E' MORTO CARLO RIPA DI MEANA. MALATO DA TEMPO, DOPO L'ADDIO ALL'AMATA MARINA SI E' LASCIATO ANDARE. AVEVA 88 ANNI-
PAMELONA ANDERSON, IERI, ORGIA E DOMANI - "LE CONIGLIETTE DI PLAYBOY VOLEVANO GUARDARMI FARE SESSO CON HEFNER" - LA MITOLOGICA BAGNINA DI "BAYWATCH" SI RACCONTA AL "PIERS MORGAN'S LIFE STORIES" E SULLA SUA VICINANZA A PUTIN DICE CHE...- FOTO DA SBALLO
AMERICA FATTA A MAGLIE - SI PROFILA ALL’ORIZZONTE UN GIGANTESCO SCONTRO COMMERCIALE, E NON SOLO, TRA STATI UNITI ED EUROPA - LA SETTIMANA CHE STA FINENDO È STATA UNA VERA TORTURA NEL RAPPORTO FRA REPUBBLICANI E CASA BIANCA. PRIMA LA POLEMICA SULLE ARMI, POI QUESTA SULL'ACCIAIO, SONO LA DIMOSTRAZIONE CHE TRUMP FA COME GLI PARE. E CHE, QUALUNQUE COSA FACCIA, VERRÀ CRITICATO DALLA STAMPA…
BEN AMMAR MA NON BENISSIMO: IL FINANZIERE TUNISINO ACCUSATO DI BANCAROTTA FRAUDOLENTA IN FRANCIA - CONSIGLIERE DI TIM E DELLA WEINSTEIN COMPANY, PONTE TRA BERLUSCONI E BOLLORÉ, RISCHIA FINO A 5 ANNI DI CARCERE PER IL FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ CINEMATOGRAFICA QUINTA COMMUNICATION - GIÀ PIGNORATO UNO CHALET SULLE ALPI FRANCESI DA 3 MLN
SCAFARTO BARCOLLA MA NON MOLLA - IL CARABINIERE È SOSPESO MA STA STUDIANDO TUTTI GLI ATTI DEL PROCESSO A MODENA SU CPL CONCORDIA E PREPARA LA SUA DIFESA AL RIESAME DEL 21 MARZO - "SONO QUI A MIE SPESE. IL CAPITANO “ULTIMO”? NON LO VEDO DA MESI"
HIGUAIN SALTA LA LAZIO MA ALLEGRI CALA L’ASSO: “GIOCA DYBALA!” – TRA I PALI CI SARA’ BUFFON MENTRE CHIELLINI POTREBBE RIPOSARE – IN VISTA DEL RITORNO DI CHAMPIONS COL TOTTENHAM IL TECNICO SI DICE OTTIMISTA SUL RECUPERO DEL "PIPITA" – E SUL SUO FUTURO DICE… - MAROTTA MEJO DI BONIPERTI: "IL BEL GIOCO DEL NAPOLI? ALLA FINE CONTA VINCERE"
CAFONALINO - ALLA CONVENTION "THE ART OF THE INK" A ROMA ARRIVANO 150 TRA LE PIÙ APPREZZATE TATUATRICI - GETTONATISSIMA IRENE GIPSY DA MONTEROTONDO: PER UN SUO TATUAGGIO C’È UNA LISTA DI ATTESA DI SEI MESI PER UN COSTO CHE VA DAI 500 AI 700 EURO - “MI ISPIRA CARTIER-BRESSON COSÌ TATUO IN BIANCO E NERO”