FLASH! E' UFFICIALE: LA COMMISSIONE UE BOCCIA LA MANOVRA ITALIANA-
FLASH! E' UFFICIALE: LA COMMISSIONE UE BOCCIA LA MANOVRA ITALIANA-
FRIZZI, LAZZI E LEZZI: ''LA UE CI BOCCIA? SCONTIAMO LA CATTIVA REPUTAZIONE DEI GOVERNI PRECEDENTI'' (CIAO CORE) - ''SULL'ANTICORRUZIONE UN FATTO GRAVISSIMO, COSÌ IL TESTO NON PASSERÀ. SE SALVINI FARÀ CADERE IL GOVERNO DOPO LE EUROPEE SONO AFFARI SUOI'' - ''DAI DISSIDENTI MI ASPETTO IL RISPETTO DEL CONTRATTO''. MA LA MINISTRA NON FA COME DI BATTISTA E NON CHIEDE SCUSA PER IL TAP: ''QUANDO INCONTRAI GLI ATTIVISTI NON FECI NESSUNA PROMESSA''
LA MANOVRA VA GIÙ E LO SPREAD PURE (309): SELL ON RUMOR, BUY ON NEWS? - SALVINI: 'ASPETTO LA LETTERA DI BABBO NATALE' - UE: ''LA VIOLAZIONE DELLE REGOLE È PARTICOLARMENTE GRAVE. MA PER APRIRE LA PROCEDURA D'INFRAZIONE ASPETTIAMO IL PARERE DEGLI STATI ENTRO DUE SETTIMANE'' - DOMBROVSKIS: ''L'INCERTEZZA MINA I PROGRESSI FATTI FINORA'' - CONTE: ''IL DEBITO? È QUELLO DEL 2017, FATTO DAL GOVERNO PRECEDENTE''
IVANKA COME HILLARY? – LA FIGLIA DI TRUMP HA USATO LA SUA MAIL PERSONALE PER GLI AFFARI DI GOVERNO, MA “THE DONALD” LIQUIDA LA QUESTIONE COME “FAKE NEWS” – LA CAMERA, ORA CONTROLLATA DAI DEM, APRIRÀ UN’INCHIESTA (E TE PAREVA!) E IL CASO DIVENTA POLITICO – LA PECETTA DELL’AVVOCATO DELLA “FIRST DAUGHTER”
SDENG! ISTAT E OCSE RIVEDONO AL RIBASSO LE STIME SUL PIL: PER L'ISTITUTO DI STATISTICA NEL 2018 LA CRESCITA SI FERMERÀ ALL’1,1% (LA VECCHIA STIMA ERA 1,4) – L'OCSE PURE PEGGIO: NEL 2019 LA RIPRESA SI FERMERÀ ALLO 0,9, "L'ITALIA È UN RISCHIO PER L'EUROPA" – L’IMPATTO DEL REDDITO DI CITTADINANZA E IL RISCHIO DEL CROLLO DEI MERCATI: SE I TASSI DI INTERESSE AUMENTASSERO ANCORA IL PIL CALEREBBE ANCORA
L'ATTACCO AL GOVERNO ITALIANO SI COMPIE. LA COMMISSIONE: ''UNA PROCEDURA PER DEFICIT ECCESSIVO BASATA SUL DEBITO''. MA IL M5S DICE CHE NON INTENDE MODIFICARE LA MANOVRA - LA MINACCIA DELLA CAPO ECONOMISTA BCE, NOUY, CHE EVOCA LA GRECIA: ''INCROCIAMO LE DITA PER LE BANCHE ITALIANE. SAREBBE MOLTO TRISTE SE FINISSERO COME ATENE'' - L'ECONOMISTA FITOUSSI: ''A CHE SERVE IL GOVERNO SE LA POLITICA FISCALE VIENE DECISA DA UNA COMMISSIONE EUROPEA CHE FA ERRORI INCOMPRENSIBILI O DAI MERCATI STRANIERI?''