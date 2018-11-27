FLASH - AD "AGORA'" MARIO MONTI, RISPONDENDO A UN COMMENTO SUL "RENE" DA DARE ALL'EUROPA, DICE: "IO VIVO CON UN RENE SOLO..."-
FLASH - AD "AGORA'" MARIO MONTI, RISPONDENDO A UN COMMENTO SUL "RENE" DA DARE ALL'EUROPA, DICE: "IO VIVO CON UN RENE SOLO..."-
TANDEM PE' CAMPÀ – COME DAGO-ANTICIPATO, ALLE PRIMARIE DEL PD ARRIVA IL “BISCOTTONE”: RICHETTI LASCIA LA CORSA E SI ALLEA CON MARTINA: “L’HO CHIAMATO. GLI HO PROMESSO LEALTÀ E SOSTEGNO, MA GLI HO CHIESTO RADICALITÀ E CORAGGIO. PIAZZA DEL POPOLO ME LA RICORDO. MOLTI MI CHIEDEVANO DI CANDIDARMI, MA TUTTI ANCORA DI PIÙ CI CHIEDEVANO…”
COME DAGO-ANTICIPATO, PARAGONE È DIVENTATO IL CAGNACCIO DEI 5 STELLE: IN UN VIDEO RISPONDE A RENZI E BOSCHI SULLE COLPE DEI PADRI CHE RICADONO SUI FIGLI: ‘CON LUIGI CI SONO DUE DIFFERENZE FONDAMENTALI’ - MATTEUCCIO PRIMA DICE ‘SARÒ UN SIGNORE, NON MI ABBASSO AL LORO LIVELLO’, E UN MINUTO DOPO INIZIA A VOMITARE SUL LAVORO IN NERO NELL’AZIENDA DI DI MAIO SENIOR. OGGI CHIEDE CHE IL MINISTRO RIFERISCA IN PARLAMENTO - LUI CHE DISSE ''SE MIO PADRE E' COLPEVOLE, PENA DOPPIA''
UN PO’ TROPPO ‘AMICI’ DELLA COREA DEL NORD: ARRESTATO UN DIRIGENTE DEL SENATO FRANCESE CON L’ACCUSA DI ESSERE UNA SPIA DI PYONGYANG - BENOIT QUENNEDEY È UN EX ALLIEVO DELL’ENA E PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE PER L’AMICIZIA FRANCO-COREANA. SI È RECATO PIÙ VOLTE NELLA PENISOLA ASIATICA E SECONDO LA PROCURA AVREBBE CONSEGNATO ‘INFORMAZIONI CHE POSSONO DANNEGGIARE GLI INTERESSI FONDAMENTALI DELLA NAZIONE’
PRIMARIE MORTUARIE - È PRONTO IL "BISCOTTONE" PER FREGARE NICOLA ZINGARETTI - LA STRATEGIA DI MATTEO RENZI CHE PUNTA A UN ACCORDO IN ASSEMBLEA TRA MINNITI, MARTINA E RICHETTI - SI PUNTA AL MILIONE DI VOTANTI MA POTREBBERO ESSERE MOLTI DI MENO (E SAREBBE UN SUPER FLOP)
NON VOGLIO FARE LA FIGURA DEL POROSHENKO - L’UCRAINA IMPONE LA LEGGE MARZIALE: TENSIONE ALLE STELLE PER LA ‘BATTAGLIA NAVALE’ NELLO STRETTO DI KERCH - SECONDO I SERVIZI DI MOSCA, LE NAVI DELLA MARINA UCRAINA SONO ENTRATE NELLE ACQUE TERRITORIALI DELLA RUSSIA SU ESPLICITE ISTRUZIONI DELLE AUTORITÀ DI KIEV E DUE AGENTI DELL'SBU, I SERVIZI DI SICUREZZA UCRAINI, ERANO A BORDO PER COORDINARE LA PROVOCAZIONE. PER IL CREMLINO ‘POROSHENKO AGISCE A FINI ELETTORALI’